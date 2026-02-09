Instalan módulo de vacunación en la Terminal de Toluca; operará toda la semana

Toluca, Méx.- Un módulo de vacunación fue habilitado en la Terminal de Autobuses de Toluca y brindará servicio durante toda la semana en un horario de 9:00 a 17:00 horas, informó el delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT) en el Estado de México, Odilón López Nava.

De acuerdo con el representante del sector transportista, la instalación del punto de atención busca facilitar el acceso a las vacunas tanto para usuarios del transporte público como para trabajadores de la terminal y población en general que transita por la zona.

En el módulo se aplican vacunas triple viral y contra sarampión, como medida preventiva ante la temporada y la presencia de enfermedades asociadas a estos padecimientos, con el objetivo de reforzar la protección sanitaria entre la ciudadanía.

El servicio permanecerá disponible de lunes a viernes dentro de las instalaciones de la terminal, con personal de salud encargado de aplicar las dosis correspondientes y orientar a quienes acudan; sin embargo, si las dosis designadas por día, se terminan antes de las 17:00 horas, se retirará el módulo hasta el día siguiente.

Asimismo, recordó que con la finalidad de reducir los contagios lo más posible, también se solicitará a los ciudadanos el uso de cubrebocas dentro y fuera de las unidades de transporte público.

López Nava señaló que esta acción forma parte de las estrategias para acercar servicios de salud a espacios de alta afluencia, con el propósito de ampliar la cobertura y fomentar la prevención. Asimismo, se exhortó a la población interesada a acudir en el horario establecido y seguir las indicaciones del personal sanitario.