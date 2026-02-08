Se activó alerta sísmica y evacuaron inmuebles en el EdoMéx

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- La activación de la alerta sísmica provocó la evacuación inmediata de personas en distintos puntos del Estado de México, luego de que se registró un sismo de magnitud 5.7 con epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca, informó el Servicio Sismológico Nacional.

Tras el sonido de la alerta en teléfonos celulares, miles de personas desalojaron edificios, viviendas, espacios públicos y centros comerciales para dirigirse a zonas de menor riesgo y puntos de reunión previamente establecidos, como parte de los protocolos de prevención ante emergencias sísmicas.

Aunque el movimiento telúrico fue calificado por la mayoría de la población como imperceptible en el territorio mexiquense, el aviso generó una reacción inmediata, principalmente por el mensaje emitido a través de los dispositivos móviles, el cual advertía sobre un sismo severo, lo que llevó a miles de personas a salir de los lugares donde se encontraban.

Los ciudadanos coincidieron que en esta ocasión, la alerta sísmica no sonó tan fuerte como en anteriores sismos, por lo que el alertamiento fue más leve y sonó en la mayoría de los equipos celulares lo que abona a estar mayormente prevenidos ante cualquier eventualidad.

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México informó que, tras la activación de la alerta, se pusieron en marcha los protocolos de revisión y monitoreo en los 125 municipios de la entidad, con el objetivo de descartar daños a la infraestructura y salvaguardar la integridad de la población.

Luego de los recorridos y reportes preliminares, las autoridades confirmaron que no se registraron afectaciones materiales ni personas lesionadas derivado del sismo.

No obstante, reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener la calma y atender las indicaciones oficiales ante cualquier eventualidad.

Finalmente, Protección Civil estatal destacó que la respuesta ciudadana ante la alerta sísmica refleja la importancia de la prevención y la cultura de protección civil, al tiempo que exhortó a la población a identificar rutas de evacuación, puntos de reunión y mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales.