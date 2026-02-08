Centro Tolzú invita a descubrir el misterio de los dinosaurios con su nueva exposición

Toluca, Méx.- ¿Qué fue primero, el huevo o el dinosaurio? Esta y otras preguntas encuentran respuesta en la nueva exposición del Centro Tolzú: “Era sauria, huellas mesozoicas”, inaugurada este viernes 6 de febrero.

La muestra, completamente interactiva, permite a los visitantes explorar el ciclo de vida de los dinosaurios a través de reproducciones animatrónicas, réplicas de embriones y dinosaurios bebés. Desarrollada por DinosauriosMéxico, la exposición integra los avances científicos de las últimas tres décadas, mostrando cómo se reproducían, crecían y convivían en manada estas especies que habitaron la Tierra hace más de 65 millones de años.

El recorrido se organiza en cinco módulos donde los asistentes pueden conocer la relación entre dinosaurios y aves, observar distintos tipos de huevos y descubrir cómo las nuevas tecnologías ayudan a la paleontología a desentrañar estos enigmas. Uno de los principales atractivos es un T-Rex a tamaño real, que se convierte en el punto culminante de la experiencia.

Pensada para personas mayores de seis años, “Era sauria, huellas mesozoicas” también sirve como una herramienta educativa, introduciendo conceptos biológicos básicos como reproducción, crecimiento, instinto y evolución de forma divertida.

La exposición forma parte de la celebración de los primeros 10 años de Centro Tolzú, que abrió sus puertas al Valle de Toluca primero como Centro Cultural Toluca y desde octubre de 2022 bajo su nombre actual. Todo el proyecto es 100% mexicano, construido y montado con mano de obra nacional por especialistas en la materia.

Los interesados pueden visitar la muestra hasta el 30 de agosto de 2026, de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas (cierre de taquilla a las 17:30). Los boletos tienen un costo de $60 para el público en general y $50 para niños, estudiantes, maestros, adultos mayores y personas con discapacidad, y se pueden adquirir en taquilla o en línea en www.centrotolzu.mx

Para visitas grupales, se recomienda agendar con anticipación vía WhatsApp al 5579453747 o a los correos [email protected], y [email protected].

El Centro Tolzú se encuentra en Avenida Miguel Hidalgo Oriente No. 201, Colonia Santa Clara, en el corazón de Toluca.