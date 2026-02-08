EdoMéx ofrece actividades culturales gratuitas en Jaltenco y Zinacantepec

Toluca, Méx.– El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, ofrecerá del 9 al 15 de febrero actividades culturales gratuitas para todas las edades, como parte de los Circuitos Regionales organizados para promover el acceso al arte, fortalecer la identidad cultural y generar espacios de convivencia comunitaria.

En el Circuito 8, en Jaltenco, se presentará el ballet folklórico “Tierra mexica”, un espectáculo que reúne bailes mestizos del Estado de México provenientes de las comunidades mazahuas, otomíes y de la región de tierra caliente. Con la participación de más de 40 bailarines en escena, la propuesta ofrece un recorrido por la riqueza cultural y las tradiciones que dan identidad al territorio mexiquense.

Asimismo, el público podrá disfrutar de la obra teatral “Laboratorio Loco”, una puesta en escena que vincula la gastronomía tradicional mexicana con la comedia breve. A través del humor y el sarcasmo, la obra invita a reflexionar sobre la tradición del Día de Muertos, el significado de la muerte y la importancia de reconocer y gestionar las emociones.

Mientras que en el Circuito 14, en Zinacantepec las actividades culminarán con el evento “Kermés con causa: Love Day”, una jornada de carácter familiar que integra música, espectáculo y expresiones populares. El programa incluye la presentación del grupo de rock infantil Yucatán Agogó, un espectáculo de lucha libre profesional a cargo de la Liga de Luchadores de Toluca, y un concierto de cumbia encabezado por Alex Guti y su Kumbanchera en la Plaza Cívica.

De manera paralela, se llevará a cabo el Festival Artístico Cultural “Caminante no hay camino”, una iniciativa del colectivo La tortilla gráfica que busca incentivar la participación creativa de niñas, niños, jóvenes y personas adultas. El festival contempla una programación diversa con música, danza, poesía, pintura en vivo y una exposición pictórica en el Museo de Ciencias Naturales, en la que se da espacio a artistas y proyectos locales.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso de impulsar la cultura como una herramienta de bienestar social, inclusión y desarrollo comunitario, al acercar expresiones artísticas de calidad a distintos públicos. Consulta más actividades a través de las cuentas oficiales de la Secretaría de Cultura y Turismo Facebook, X e Instagram, en @CulturaEdomex.