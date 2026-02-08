“Eficiencia 360” reportará fallas hídricas y se repararán en el menor tiempo posible: Contreras

Huixquilucan, Méx.- El Gobierno de Huixquilucan y Aguas de Huixquilucan, ponen en marcha el programa “Eficiencia 360”, el cual consistirá en el uso de tecnología de punta para identificar posibles fallas en la infraestructura hidráulica, como válvulas, tuberías y líneas de distribución, informó la alcaldesa Romina Contreras Carrasco.

Agregó que el programa tiene propósito de reparar las fallas hídricas con mayor eficiencia y en el menor tiempo posible, para optimizar el abasto de agua potable, en beneficio de las familias de todo el municipio.

“Lomas del Sol será la primera región donde se ponga en marcha este programa “Eficiencia 360”, aproximadamente en un mes”, dijo la alcaldesa.

El programa permitirá contar con una visión más detallada del sistema hídrico para poder rehabilitar el equipamiento que lo requiera y, de esta manera, asegurar una operación correcta que facilite la distribución del líquido a cada vivienda.

“Desde mi pasada administración, impulsamos acciones para eficientar tanto el almacenamiento como la distribución del agua en las tres zonas de Huixquilucan; ejemplo de ello, es la estrategia ´Esfuerzo 24/7´ que se lleva a cabo desde el 2023 para hacer frente a la crisis hídrica del Valle de México.

Hoy, anunciamos este programa que tiene el objetivo de mejorar el servicio, beneficiando a miles de habitantes”, apuntó la presidenta municipal.

Ante vecinos de este fraccionamiento, el director general de Aguas de Huixquilucan, Víctor Manuel Báez Melo, explicó que contar con una infraestructura hídrica de calidad, disminuye la posibilidad de que se presenten fugas, además de cuidar el uso de este recurso de primera necesidad.

“Este programa va a trabajar tanto a nivel operativo como a nivel comercial, vamos a ir identificando los puntos donde tenemos rezagos para buscar que haya una regularización, dónde tendríamos que hacer una modificación en sus medidores, válvulas o líneas de agua. En general, lo que pretendemos es digitalizar el Sistema Hídrico de Huixquilucan”, comentó.

Mencionó que, en los próximos meses, también se pondrá en marcha un nuevo pozo en este fraccionamiento para beneficiar a habitantes de esa zona, pues permitirá la distribución de 32 litros de agua potable por segundo, con el objetivo de que las casas cuenten con este recurso en temporada de estiaje.