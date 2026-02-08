Condonarán en Neza multas y recargos por traslado de dominio

Nezahualcóyotl, Méx.- El alcalde, Adolfo Cerqueda Rebollo, anunció el arranque del Programa de Regularización Inmobiliaria 2026, dirigido a las y los ciudadanos que deseen regularizarse y cuenten con escrituras o la resolución judicial de un inmueble a su favor (a su nombre), pero que no han presentado su declaración por adquisición de inmuebles, conocida como Traslado de Dominio.

Cerqueda Rebollo dijo que se condonará hasta el 100% en multas y recargos a quienes realicen el traslado de dominio Aclaró que la prioridad es que cada familia de Nezahualcóyotl duerma tranquila sabiendo que su casa tiene certeza legal. “No solo estamos recaudando, estamos regularizando y protegiendo el esfuerzo de toda una vida”, explicó.

Destacó que las personas que pueden acceder a estos descuentos son los nuevos propietarios de un inmueble, siempre y cuando cuenten con su título de propiedad (escrituras) a su nombre o resolución judicial a su favor.

En tanto, quienes no son candidatos para este programa son aquellos que solo cuenten con un contrato de compraventa y no tengan su Título de Propiedad (escrituras) o resolución judicial a su favor.

El funcionario también advirtió a las y los propietarios no dejarse sorprender por supuestos gestores, pues este trámite es personal, sin intermediarios. Por ello, puso a disposición de la población el teléfono de la Contraloría Interna, 57169070 Ext. 2302, para realizar quejas y denuncias sobre abusos de cualquier servidor público que pretenda vulnerar los derechos de las y los ciudadanos.

Los beneficios establecidos para este programa son:

-Apoyo a la economía: bonificación del 100% en multas y recargos para el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, que se establece al realizar el proceso del traslado de dominio.

-Limpieza de historial: bonificación del 100% sobre adeudos en traslados de dominio omitidos, previo a la adquisición del inmueble a regularizar.

-Actualización del padrón: el ciudadano propietario podrá actualizar el nombre de su inmueble en el padrón de contribuyentes. Es decir, que los recibos de pago de impuestos de predio y agua ya contarán con el nombre del actual dueño, tras el proceso de traslado de dominio.

-Seguridad Jurídica: obtención del documento necesario para inscribir el título de propiedad ante el Instituto de la Función Registral (IFREM).

-Facilidades de pago: al realizar su pago con tarjetas de crédito participantes, las y los ciudadanos pueden acceder a la modalidad de meses sin intereses.

Para garantizar una atención transparente y eficiente, el Gobierno Municipal invita a las y los interesados a acudir a los módulos informativos ubicados en el lobby del palacio municipal, y en la Unidad Administrativa Nezahualcóyotl.