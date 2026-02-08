Colonias de Ecatepec celebran repavimentación de calles por Azucena Cisneros

Ecatepec, Méx.- Tras casi dos décadas de baches y abandono, el gobierno de Ecatepec repavimentó avenida Toluca, de más de medio kilómetro de longitud y que comunica a siete comunidades de la parte alta del municipio, entre ellas San Carlos y Lomas de San Carlos.

“Vilchis dejó hoyos y Azu los reparó”, “Hoy celebramos una obra y su palabra cumplida” y “El pueblo no olvida a quien sí cumple”, fueron algunas leyendas que colonos plasmaron en cartulinas y que mostraron durante la inauguración de la vialidad.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss cortó el listón inaugural y junto con decenas de vecinos caminó por la avenida, de 550 metros de longitud y que fue repavimentada con concreto hidráulico, con inversión de 15 millones 18 mil 837.11 pesos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (Fefom).

“Este gobierno tiene que terminar con el rezago. No vamos a acabar con todo, pero vamos a avanzar mucho porque la gente en las zonas altas merece vivir con dignidad, con servicios de calidad y eso es algo que traigo en mi corazón, en mi mente todos los días”, aseguró la munícipe.

Cisneros Coss adelantó a los colonos que próximamente el gobierno municipal repavimentará una avenida secundaria o terciaria por día, para abatir el rezago.

Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas de Ecatepec, informó que la vialidad comprende avenida Toluca y las calles Norte 16, Norte 19 y Diagonal 1, la cual cruza por siete colonias de la zona.

Victoria Maqueda y Claudia Godínez, segunda delegada de Lomas de San Carlos e integrante del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci) de San Carlos Cantera, respectivamente, relataron que la repavimentación de avenida Toluca beneficia a habitantes de sus comunidades y de Buenos Aires, Almárcigo Norte, Almárcigo Sur, San Carlos y El Ostor.

Francisco Correa Medina, vecino de calle Norte 16, fraccionamiento San Carlos, dijo que la avenida estuvo en mal estado casi dos décadas y hasta ahora lograron su repavimentación; “la verdad estoy sorprendido. Aquí tengo 60 años viviendo. Me voy a morir, pero ya vi algo nuevo”, dijo.

Lucía Irma Gutiérrez García, de la misma comunidad, agradeció a la alcaldesa Azucena Cisneros “porque es la única que hasta ahorita ha hecho algo para beneficio del fraccionamiento San Carlos y la seguiremos apoyando en todo lo que necesite”.

Previamente, autoridades municipales inauguraron la pavimentación con concreto hidráulico de las calles Carrada Francisco Villa, Cerrada Prolongación Emiliano Zapata y Morelia, de la colonia Ejidos de Santa María Tulpetlac, obras realizadas con el programa Cimientos de Esperanza en su modalidad “Mano a mano”.

Luz Guzmán Ángeles, de 80 años de edad, quien vive en Prolongación Emiliano Zapata, relató que su calle no había sido pavimentada. “Agradezco de todo corazón que esto se haya realizado, que todavía lo estoy viendo. Llevo 16 años viviendo aquí y ahorita que lo estoy viendo estoy más gustosa”, reiteró.