Chimalhuacán rehabilita calles con el nuevo Tren de Repavimentación

Chimalhuacán, Méx.- Con el objetivo de mejorar las condiciones de las vialidades y fortalecer la infraestructura urbana, este municipio puso en marcha los trabajos de rehabilitación vial mediante el Tren de Repavimentación entregado por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), ello como parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México.

La puesta en operación de este equipo, señalaron las autoridades, busca atender el deterioro de calles y avenidas, optimizar los procesos de repavimentación y ampliar la capacidad de intervención en distintas zonas del municipio, en respuesta a una de las principales demandas de la población en materia de movilidad.

Las acciones de repavimentación iniciaron sobre la avenida Francisco I. Madero, en ambos sentidos de la circulación, en el tramo comprendido entre las avenidas Nezahualcóyotl y 5 de Mayo, una zona de alta afluencia vehicular que conecta distintos puntos del municipio.

Como primera etapa de la repavimentación, personal de la Dirección de Obras Públicas de Chimalhuacán llevó a cabo el fresado, que consiste en el retiro de la carpeta asfáltica existente, mediante el uso de una perfiladora y posteriormente una barredora, dejando la superficie lista para continuar con los siguientes procesos.

El Tren de Repavimentación se integra por una perfiladora, un rodillo metálico, una petrolizadora, una pavimentadora y un compactador neumático, maquinaria destinada a los distintos procesos de pavimentación y mantenimiento vial.

Durante la entrega del Tren de Repavimentación, realizada el 19 de diciembre de 2025, el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que este conjunto de equipos permite realizar trabajos continuos en calles y avenidas con un rendimiento estimado de entre 200 y 300 kilómetros al año y un avance aproximado de un kilómetro diario.

Asimismo, se dio a conocer que el personal encargado de operar el Tren recibió capacitación desde junio de 2025, la cual incluyó formación en el manejo, cuidado y operación del equipo, así como en labores de mantenimiento preventivo y correctivo.

Con la incorporación de este equipo, establecieron las autoridades, el municipio de Chimalhuacán se suma a las acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno para atender el rezago histórico en infraestructura vial, como parte de una estrategia regional orientada a mejorar las condiciones de movilidad en la zona oriente del Estado de México.