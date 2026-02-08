Cada vez más personas acuden a denunciar despojos en el EdoMéx

Toluca, Méx.- A partir del mes de abril de 2025, cuando la Fiscalía mexiquense inició la Operación Restitución, se ha fomentado la denuncia ciudadana, ya que cada vez son más los mexiquenses que acuden ante la autoridad para referir la posible existencia de estos hechos delictivos, incluso de años anteriores al inicio de estas acciones.

Las víctimas acuden a la sede ministerial para señalar, dentro de estos ilícitos, hechos relacionados con conflictos entre arrendadores e inquilinos, familiares, herencias o colindantes, entre otros, los cuales generalmente son resueltos a través de conciliaciones.

Por lo que, con la Operación Restitución, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (MARINA), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales realizaron acciones operativas en las que aseguraron 39 inmuebles relacionados con delitos de despojo y contra la propiedad, en 19 municipios, durante la última semana.

A través de la Operación “Restitución”, que forma parte de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, a la fecha se han asegurado mil 563 inmuebles, de los cuales 895 han sido devueltos a quienes han acreditado legítimamente su propiedad.

Estas acciones permanentes entre autoridades federales y estatales han permitido la detención de 329 personas relacionadas con delitos de despojo, contra la propiedad, entre otros.

De las personas detenidas, 44 han sido a través de órdenes de aprehensión y 275 en flagrancia, mismas que se encuentran en diversas etapas procesales ante un órgano jurisdiccional.