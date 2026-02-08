Policía Municipal de Metepec alerta a conductores sobre el riesgo de “montachoques”

Metepec, Méx.- Ante el incremento de reportes relacionados con intentos de extorsión vial, la Policía Municipal de Metepec exhortó a los conductores a extremar precauciones al circular por las calles y avenidas del municipio, especialmente frente a las prácticas conocidas como “montachoques”.

La corporación municipal explicó que este tipo de delitos se presenta cuando personas provocan o simulan un choque leve con la finalidad de intimidar al conductor afectado y exigirle dinero en el lugar, aprovechándose del desconcierto y la presión del momento.

A través de un llamado preventivo, la Policía recomendó a la ciudadanía mantenerse alerta ante ciertas conductas sospechosas al conducir. “Si notas que un vehículo te cierra el paso, frena de forma repentina o reduce demasiado la distancia contigo, conserva la calma. Estas acciones pueden ser señales de un posible intento de extorsión conocido como montachoques”, informó la dependencia.

En caso de enfrentar una situación de este tipo, las autoridades subrayaron la importancia de no descender del vehículo, no confrontar a los presuntos agresores y no entregar dinero ni documentos personales. Asimismo, se recomienda desplazarse de inmediato a un lugar seguro, preferentemente una zona concurrida o cercana a una instalación policial, y reportar el hecho a los números de emergencia.

La Policía Municipal reiteró que sus oficiales se mantienen atentos para brindar apoyo inmediato a la población. “En Metepec, nuestros elementos están preparados para atender cualquier reporte y salvaguardar la integridad de los conductores”, señaló la corporación.

Para denuncias o solicitudes de auxilio, la ciudadanía puede comunicarse de forma inmediata a los teléfonos 722 208 48 57 y 722 208 48 58, líneas que permanecen activas para la atención de emergencias relacionadas con este tipo de incidentes.

Finalmente, la autoridad municipal insistió en que la prevención, la calma y la pronta comunicación con los cuerpos de seguridad son claves para evitar ser víctima de este delito, reiterando su compromiso con la seguridad vial y la protección de los habitantes de Metepec.