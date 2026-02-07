Toluca, ante la prueba de fuego frente a Cruz Azul

Toluca, Méx.- El estadio “Nemesio Diez” será escenario de una tarde de alta tensión futbolística. Este sábado a las 17:00 horas, los Diablos Rojos del Toluca recibirán al Cruz Azul en la Jornada 5 de la Liga MX, en un duelo que va más allá de tres puntos y que representa la oportunidad perfecta para cortar una racha adversa.

La misión escarlata es clara: poner fin a la hegemonía celeste que se ha extendido durante los últimos cinco torneos. La última victoria del Toluca sobre los cementeros se remonta al 8 de julio de 2023, cuando se impusieron 2-0. Desde entonces, el conjunto mexiquense no ha logrado volver a celebrar ante un rival que se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza.

El encuentro llega en un momento importante para ambas escuadras. El Cruz Azul arriba como sublíder del campeonato con 9 unidades, respaldado por un futbol sólido y efectivo que lo tiene como uno de los equipos más regulares del torneo. Su propuesta colectiva y la contundencia en momentos clave lo convierten en un adversario de respeto.

Del otro lado, el Toluca no se queda atrás. El bicampeón del futbol mexicano suma 8 puntos y ocupa la quinta posición de la tabla, con la intención de mantenerse en los primeros lugares y seguir construyendo el camino hacia un histórico tricampeonato. Para los dirigidos por Antonio Mohamed, el partido representa una prueba de carácter y un examen de autoridad ante uno de los planteles más fuertes del certamen.

Además del ingrediente deportivo, el duelo tiene un peso anímico especial. Enfrentar a Cruz Azul se ha vuelto un desafío recurrente para los Diablos, por lo que el compromiso de este fin de semana se vive como una auténtica revancha. Jugadores y afición saben que un triunfo no solo significaría sumar puntos, sino también recuperar confianza y orgullo.

La expectativa en Toluca es enorme. Los boletos para el encuentro tuvieron precios entre 550 y 2,500 pesos, y el alto número de abonados provocó cupo limitado. Todo indica que el Infierno lucirá a reventar, con una afición dispuesta a empujar a su equipo.

El escenario está listo: Toluca y Cruz Azul se verán las caras en un choque que promete emociones, intensidad y una noche que podría marcar el rumbo del torneo para los Diablos Rojos.