Reconoce diputada Nelly Rivera a 160 personas paratletas mexiquenses destacados

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Por segunda vez, la diputada Nelly Brigida Rivera Sánchez entregó, reconocimientos y material deportivo a 160 personas paratletas mexiquenses destacadas, con lo cual busca visibilizar su mérito y dedicación e incrementar sus posibilidades de éxito en próximas competencias. En el Congreso mexiquense, la parlamentaria, integrante de la Comisión legislativa de la Juventud y el Deporte de la LXII Legislatura, subrayó que los reconocimientos distinguen a quienes encarnan lo mejor del espíritu deportivo, no solo por las medallas o los resultados obtenidos, sino por su disciplina, constancia y capacidad de superación frente a la adversidad.

Con la presencia de la legisladora Alejandra Figueroa Adame (PVEM), quien preside la Comisión de la Juventud y el Deporte, Nelly Rivera resaltó el impacto que tienen en la sociedad las y los paratletas, quienes triunfaron en competencias como Sordolímpicos, Parapanamericanos, Paralimpiada Nacional de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 2025, y campeonatos y copas mundiales. “Desde el Congreso mexiquense se deben impulsar políticas y acciones que garanticen la continuidad de estas actividades; instalaciones accesibles y programas de formación para quienes forman a deportistas; financiamiento sostenido; y oportunidades educativas y laborales para que se acceda a un futuro dentro y fuera del deporte”, indicó.

Mientras, la diputada Alejandra Figueroa afirmó que cada paratleta que sube al podio no solo se cuelga una medalla, sino que porta un recordatorio de la deuda histórica del Estado de México con la accesibilidad universal; por ello, subrayó la necesidad de abrir el debate sobre la inclusión, a fin de transitar de un modelo asistencialista hacia uno basado en derechos plenos. “Debemos avanzar en infraestructura adaptada; es decir: tenemos que mejorar las condiciones de accesibilidad a nuestras unidades deportivas municipales y cumplir con los estándares internacionales. Por ello, las dos diputadas reconocieron el presupuesto para el deporte planteado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y aprobado por el Congreso local.

También, resaltaron las reformas aprobadas por la legislatura en la materia, como la creación del Instituto del Deporte del Estado de México. En el evento, estuvieron, Lourdes Ponce Juárez, medallista sordolímpica, Miguel Ángel Sánchez González y Gwendoline Centeno Amaro, director general y subdirectora del Deporte Adaptado del Instituto del Deporte del Estado de México, respectivamente.