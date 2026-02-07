Patriots y Seahawks protagonizan el gran espectáculo del Super Bowl 2026

Ciudad de México.- El momento cumbre de la NFL está por llegar. Este domingo 8 de febrero se disputará el Super Bowl 2026, donde los New England Patriots y los Seattle Seahawks se verán las caras en busca del trofeo Vince Lombardi, en un duelo que promete emociones de principio a fin.

El Levi’s Stadium de Santa Clara, California, será el escenario donde se definirá al nuevo campeón del futbol americano profesional. A partir de las 17:30 horas, tiempo del centro de México, millones de aficionados alrededor del mundo estarán atentos a un partido que enfrentará a dos equipos con estilos distintos, pero con un mismo objetivo: alcanzar la gloria.

Los Patriots llegan con el peso de su historia. Se trata de una de las franquicias más ganadoras de todos los tiempos, con seis títulos de Super Bowl que los colocan en la cima junto a los Pittsburgh Steelers. Su presencia en esta final reafirma el resurgimiento de una organización acostumbrada a competir en los escenarios más importantes.

Del otro lado aparecen los Seahawks, un conjunto que ha sabido reinventarse y que regresa al gran juego con una generación talentosa y ambiciosa. Bajo el mando del mariscal Sam Darnold, Seattle ha mostrado un futbol agresivo y efectivo, suficiente para superar los retos de la postemporada y plantarse nuevamente en el partido más importante del año.

El duelo de mariscales será uno de los principales atractivos. Drake Maye, joven líder ofensivo de Nueva Inglaterra, tendrá la responsabilidad de comandar a los Patriots ante una defensiva de Seattle que se ha caracterizado por su intensidad y solidez.

Como ya es costumbre, el Super Bowl no será solo deporte. El show de medio tiempo estará a cargo del cantante Bad Bunny, cuya presentación ha despertado gran expectativa por el contexto social que se vive actualmente en Estados Unidos, particularmente entre la comunidad latina.

En México, los aficionados podrán seguir la transmisión a través de televisión abierta por Televisa y TV Azteca, además de las señales de paga ESPN y FOX Sports. También estará disponible en plataformas digitales como Amazon Prime Video y Disney Plus.

Todo está listo para una noche histórica. Patriots y Seahawks saltarán al emparrillado con la misión de dejar huella y sumar un nuevo capítulo a la grandeza del Super Bowl, porque en este escenario solo hay lugar para los que se atreven a ser campeones.