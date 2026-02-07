IMCUFIDET lanza Mundialito de Barrios para elegir a la Selección Toluca rumbo a Japón

Toluca, Méx.- El sueño de representar a Toluca a nivel internacional está más cerca que nunca para la niñez futbolera del municipio. El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca (IMCUFIDET) anunció de manera oficial la convocatoria del torneo Mundialito de Barrios Rumbo a Saitama, Japón, un certamen de Futbol 8 que servirá como proceso selectivo para conformar al equipo que viajará al país asiático en 2026.

La competencia está dirigida a niñas y niños nacidos en los años 2014 y 2015, quienes podrán participar a través de clubes deportivos, academias, escuelas o equipos independientes. El objetivo principal es detectar, evaluar y elegir a los jugadores con mejores capacidades técnicas y deportivas para representar a la capital mexiquense en el torneo de Ciudades Hermanas que se celebrará en Saitama.

En la convocatoria emitida por el IMCUFIDET se especifica que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 3 de marzo de 2026, sin posibilidad de prórroga. El torneo dará inicio el sábado 7 de marzo y se desarrollará en diferentes sedes deportivas del municipio, como la Unidad Deportiva Crisóforo Zárate Machuca, El Olimpo y la Escuela Municipal del Deporte “Jorge Rodríguez”.

Cada equipo deberá integrarse con un mínimo de 12 y un máximo de 15 jugadores, además de un entrenador responsable. Aunque el registro es gratuito, los participantes deberán cubrir un seguro médico obligatorio de 200 pesos por jugador.

El sistema de competencia será definido una vez concluido el periodo de inscripciones y podrá incluir fase de grupos y eliminación directa. Sin embargo, más allá de los resultados deportivos, el proceso de selección tomará en cuenta factores como disciplina, actitud, trabajo en equipo, inteligencia emocional y compromiso.

Solamente podrán ser considerados para integrar la delegación que viajará a Japón aquellos jugadores nacidos en Toluca o que acrediten al menos tres años de residencia en el municipio. Además, los elegidos deberán contar con pasaporte vigente y cumplir con los requisitos establecidos por el comité organizador.

El gobierno municipal apuesta por el deporte como herramienta de formación integral y como puente para fortalecer los lazos de hermandad entre Toluca y Saitama. Ahora toca que los pequeños talentos toluqueños salgan a demostrar de qué están hechos.