Programas del Bienestar benefician a más de un millón de michoacanos

Por: Francisco Calvo Guzmán

Morelia, Michoacán.– Más de un millón de personas en Michoacán reciben actualmente apoyos de los Programas del Bienestar del gobierno federal, informó la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, al presentar los avances sociales como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la administración federal.

Durante la exposición, Montiel detalló que alrededor de un millón 70 mil habitantes del estado son beneficiarios directos de distintos programas sociales, lo que representa una de las coberturas más amplias en la entidad. Para este año, la inversión destinada a Michoacán en materia de bienestar social supera los 30 mil 270 millones de pesos, recursos enfocados a reducir la desigualdad y fortalecer el tejido social.

La funcionaria explicó que los apoyos abarcan pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad, programas dirigidos a mujeres, madres trabajadoras, así como iniciativas productivas como Sembrando Vida, Bienpesca y acciones de apoyo al campo y a comunidades indígenas.

Como parte de la estrategia territorial, Montiel destacó la realización de 23 Ferias del Bienestar en distintas regiones del estado, en las que se ha brindado atención directa a cerca de 280 mil personas, facilitando el acceso a trámites, servicios y programas federales en un solo espacio.

Asimismo, subrayó el despliegue del programa Salud Casa por Casa, mediante el cual brigadas recorren comunidades para ofrecer atención médica preventiva, especialmente a adultos mayores y personas con movilidad limitada. A esto se suma el trabajo de visitas domiciliarias, que ya ha alcanzado más de 778 mil viviendas en los 113 municipios de Michoacán, con el objetivo de identificar necesidades específicas y garantizar que los apoyos lleguen a quienes más lo requieren.

Ariadna Montiel afirmó que los Programas del Bienestar no solo representan transferencias económicas, sino una política integral orientada a la justicia social, la inclusión y la reconstrucción del tejido comunitario, elementos clave para avanzar en la pacificación del estado.

Finalmente, señaló que estas acciones sociales forman parte de una estrategia coordinada con otras dependencias federales y autoridades estatales, en la que el bienestar, la seguridad y el desarrollo regional se atienden de manera conjunta para generar condiciones de paz duradera en Michoacán.