INEGI aporta insumos técnicos a la Mesa de Paz en el EdoMéx: Gómez

Toluca, Méx.- En el marco de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, sostuvo un encuentro con Adrián Franco Barrios, vicepresidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones en materia de administración pública, seguridad y gobernabilidad a partir de información estadística confiable.A través de sus redes sociales, la mandataria estatal destacó la importancia de este tipo de encuentros y subrayó la coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno como eje fundamental para garantizar la paz y la tranquilidad en el territorio mexiquense.“Hoy en la Mesa de Paz recibimos al Vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI, Maestro Adrián Franco, quien nos aportó insumos técnicos en materia de seguridad y gobernabilidad derivado de las diversas encuestas y censos que realiza el instituto.

Los tres órdenes de gobierno coordinamos acciones por la paz en el Estado de México”, escribió la gobernadora en la red social X.Durante la reunión, el funcionario del organismo autónomo presentó diversos insumos técnicos derivados de encuestas y censos nacionales, los cuales permiten analizar de manera objetiva el comportamiento de indicadores relacionados con la seguridad pública y la percepción ciudadana, elementos clave para el diseño y evaluación de políticas públicas.

La presencia de Adrián Franco Barrios cobra relevancia por su trayectoria como especialista en estadísticas de gobierno y seguridad pública, así como por su participación reciente en la difusión de indicadores nacionales estratégicos, entre ellos la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), uno de los instrumentos más importantes para medir la percepción ciudadana sobre inseguridad, confianza en las autoridades y desempeño institucional.

Este tipo de información, generada por el INEGI, se ha convertido en una herramienta fundamental para las autoridades estatales y municipales, al permitir identificar tendencias, zonas de atención prioritaria y áreas de oportunidad en la implementación de estrategias de seguridad.Con este encuentro, el gobierno estatal refrenda su compromiso de basar las decisiones públicas en datos confiables, así como de mantener una coordinación institucional orientada a la prevención del delito y a la construcción de condiciones de paz para la población mexiquense.