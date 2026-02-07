“Ningún partido debe proteger a corruptos”, afirma Sheinbaum

Por: Francisco Calvo Guzmán

Morelia, Michoacán.– En medio de la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Claudia Sheinbaum Pardo lanzó un mensaje contundente contra la corrupción al asegurar que ningún partido político debe servir como refugio para funcionarios que cometan delitos, sin importar su afiliación o cargo.

Durante su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo federal subrayó que la ley debe aplicarse de manera pareja y que no puede haber protección política cuando existen denuncias formales y elementos suficientes para investigar presuntos actos ilícitos. “Ningún partido político, y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse”, enfatizó.

Las declaraciones se dieron luego de que autoridades federales confirmaran la detención del presidente municipal de Tequila, señalado por presuntos delitos como extorsión, corrupción y posibles vínculos con el crimen organizado. De acuerdo con la mandataria, el caso no responde a una persecución política, sino a denuncias presentadas por ciudadanos y empresarios, mismas que derivaron en investigaciones formales por parte de la Fiscalía General de la República.

Sheinbaum explicó que incluso recibió información directa sobre las inconformidades en el municipio, lo que permitió canalizar los señalamientos a las instancias correspondientes. “Cuando hay denuncias y pruebas, se actúa. Así debe ser en cualquier gobierno que busque erradicar la corrupción”, sostuvo.

La presidenta reiteró que su administración mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción, particularmente cuando se trata de servidores públicos que traicionan la confianza ciudadana. En ese sentido, afirmó que el combate a estas prácticas es una condición indispensable para garantizar la paz, la legalidad y el fortalecimiento de las instituciones.

Asimismo, destacó que los procesos judiciales deben realizarse con apego al debido proceso, pero sin encubrimientos ni presiones políticas. “No se trata de linchamientos mediáticos, sino de que la justicia actúe conforme a la ley”, puntualizó.

El caso del alcalde de Tequila se suma a una serie de acciones emprendidas por el gobierno federal para combatir la corrupción y los vínculos entre autoridades locales y organizaciones criminales. Sheinbaum insistió en que la transformación del país exige congruencia, y que ningún proyecto político puede sostenerse si permite la impunidad.

Con este posicionamiento, la mandataria dejó claro que la lucha contra la corrupción está por encima de intereses partidistas, y que cualquier funcionario señalado deberá responder ante la justicia.