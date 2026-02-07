Clínica “Dra. Graciela Castro” garantiza la salud en Tlalnepantla: Pérez

Tlalnepantla, Méx.- El alcalde Raciel Pérez Cruz, entregó las instalaciones de la “Clínica Dra. Graciela Castro Escarpulli”, en la que se destinó una inversión de 1 millón 700 mil pesos, obra con la cual se garantizará el acceso a la salud para los habitantes de este municipio.Dijo, que esta obra responde a la necesidad de contar con infraestructura médica especializada para el tratamiento de lesiones, en beneficio directo a los sectores más vulnerables de la demarcación.

Acompañado por Rocío Pérez Cruz, presidenta honorífica del Sistema DIF, Pérez Cruz manifestó que con esta clínica se salda una deuda histórica con la comunidad al transformar las instalaciones de salud en espacio de vida y esperanza.”Hoy demostramos que, con un manejo honesto de los recursos, podemos crear instituciones que realmente cambien la vida de la gente; este centro lleva el nombre de la “Dra. Graciela Castro Escarpulli”, como un homenaje a la excelencia científica y al compromiso humano que hoy queremos replicar en cada rincón de Tlalnepantla”, señaló el presidente municipal.

“La obra y el equipamiento son el resultado de una estrategia orientada a fortalecer la infraestructura social y garantizar el bienestar de las familias del municipio”, dijo el alcalde.Mencionó, que los trabajos realizados en este inmueble consistieron en la construcción de dos consultorios, oficinas, un aula de enseñanza, núcleos sanitarios, barda perimetral y accesibilidad universal. Esta obra, en conjunto con el DIF, tuvo una inversión de 1 millón 700 mil pesos.

Esta clínica está diseñada para ofrecer servicios como la atención del pie diabético, la curación avanzada de úlceras varicosas y de presión, el tratamiento de quemaduras, así como el seguimiento puntual de heridas quirúrgicas, todo ello bajo la supervisión de personal certificado.Para concluir, el presidente municipal informó que la clínica ya se encuentra operando para brindar atención multidisciplinaria a quienes requieren cuidados especializados para prevenir complicaciones graves como amputaciones o infecciones crónicas.