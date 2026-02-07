Presidenta Sheinbaum anuncia envío de ayuda humanitaria a Cuba en medio de crisis

Por: Francisco Calvo Guzman

Morelia, Michoacán.– El gobierno de México enviará ayuda humanitaria a Cuba a más tardar el próximo lunes, informó Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que el apoyo consistirá principalmente en alimentos e insumos básicos solicitados por las autoridades de la isla, en medio de la crisis energética y de abastecimiento que enfrenta el país caribeño.

Durante declaraciones a medios, la mandataria explicó que el envío se coordina a través de canales diplomáticos y con la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en comunicación directa con la embajada cubana en México. Indicó que el objetivo es atender una situación humanitaria urgente, sin que ello implique una confrontación con otros países.

La presidenta Sheinbaum precisó que, de manera paralela, su administración mantiene gestiones diplomáticas con el gobierno de Estados Unidos para evaluar la posibilidad de reanudar el suministro de petróleo a Cuba, el cual fue suspendido ante el riesgo de posibles sanciones. “No queremos que haya sanciones para México; estamos en un proceso de diálogo”, afirmó.

Cuba enfrenta desde hace meses una severa crisis energética, marcada por apagones prolongados, escasez de combustible y dificultades para garantizar servicios básicos. Este escenario se ha agravado por la reducción en el suministro de petróleo desde el exterior, lo que ha impactado directamente en la generación eléctrica y en la distribución de bienes esenciales.

La titular del Ejecutivo federal subrayó que la ayuda humanitaria se inscribe en la tradición histórica de solidaridad internacional de México, particularmente con países de América Latina y el Caribe. Señaló que el respaldo a la población cubana responde a principios humanitarios y no a intereses políticos o ideológicos.

Asimismo, dejó abierta la posibilidad de entablar comunicación directa con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en caso de que sea necesario reforzar la coordinación del apoyo. Hasta el momento, explicó, los contactos se han realizado a través de los canales diplomáticos formales.

El anuncio se da en un contexto de tensiones internacionales en torno a Cuba, donde el suministro de combustibles y la ayuda externa se encuentran bajo constante escrutinio. En este escenario, México busca equilibrar su política exterior de apoyo humanitario con el cuidado de sus relaciones comerciales y diplomáticas, en particular con Estados Unidos.

Sheinbaum reiteró que el envío de ayuda no implica un posicionamiento distinto en materia de política exterior, sino una respuesta humanitaria ante una situación de emergencia. “Cuando un pueblo necesita apoyo, México siempre ha estado presente”, sostuvo.

Con este envío, el gobierno mexicano reafirma su postura de cooperación internacional y ayuda solidaria, al tiempo que continúa las negociaciones diplomáticas para definir el alcance de su relación energética con la isla caribeña.