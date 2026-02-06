México inicia su aventura olímpica en Milano Cortina 2026

Dioney Hernández

Dioney Hernández 6 febrero, 2026

6 febrero, 2026 Deportes

Deportes Mexico, Milán

Mexico, Milán 0 Comments

Toluca, Méx.- Con un espectáculo de primer nivel y un ambiente cargado de emoción, se inauguraron los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, evento que reúne a los mejores atletas del mundo en disciplinas sobre hielo y nieve. México estuvo presente con una delegación de cinco deportistas que desfilaron con orgullo en una ceremonia innovadora y llena de simbolismo.

El patinador artístico Donovan Carrillo y la esquiadora alpina Sarah Schleper fueron los abanderados del representativo nacional. Ambos encabezaron el desfile mexicano en un acto que tuvo como sede principal el Estadio Olímpico de Milán San Siro, aunque la celebración también se desarrolló de manera simultánea en Cortina, Livigno y Predazzo.

La ceremonia combinó arte, música e historia italiana. Sobre el escenario desfilaron figuras de talla mundial como Laura Pausini y Andrea Bocelli, además del pianista Lang Lang y la cantante Mariah Carey, quien sorprendió al interpretar un tema completamente en italiano. El evento también incluyó homenajes a grandes referentes de la cultura del país anfitrión, como el compositor Giuseppe Verdi, el escultor Antonio Canova y el diseñador Giorgio Armani.

México desfiló como la delegación número 58. Donovan Carrillo apareció con la bandera tricolor en el Estadio San Siro, mientras que Allan Corona y Lasse Gaxiola hicieron lo propio desde Livigno; Sarah Schleper portó el lábaro patrio en Cortina y el resto del equipo participó en Predazzo, mostrando una presencia distribuida en las distintas sedes olímpicas.

Los deportistas mexicanos lucieron uniformes oficiales diseñados para soportar temperaturas extremas, con un estilo inspirado en los colores patrios y en elementos gráficos que rinden homenaje a las culturas originarias del país.

La delegación nacional competirá en tres disciplinas: patinaje artístico, esquí alpino y esquí de fondo. Donovan Carrillo abrirá la actividad mexicana el 10 de febrero con su programa corto, mientras que la participación tricolor concluirá el 18 de febrero con Sarah Schleper en esquí alpino.

Las actuaciones de los atletas podrán seguirse a través de ViX, Canal Nu9ve y el canal de YouTube de Claro Sports, que transmitirán en vivo todas las competencias.