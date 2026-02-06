“Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” será permanente e integral, afirma Sheinbaum

Por: Francisco Calvo Guzmán

Morelia, Michoacán.– El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se mantendrá como una estrategia permanente, integral y de largo plazo durante todo el actual sexenio federal, afirmó Claudia Sheinbaum Pardo, al subrayar que la pacificación del estado no puede atenderse con acciones temporales ni únicamente desde una perspectiva de seguridad.

Durante una conferencia realizada en instalaciones militares de Morelia, la mandataria explicó que el plan fue diseñado para mantenerse vigente hasta el final de su administración, con una visión que articula acciones de seguridad, justicia social, desarrollo económico y atención a las causas estructurales de la violencia. “No es un plan coyuntural ni de corto plazo; es un plan permanente que atiende de manera integral las necesidades del pueblo de Michoacán”, señaló.

Sheinbaum destacó que la estrategia no se limita al despliegue de fuerzas federales, sino que contempla programas sociales, educación, salud, empleo e infraestructura, especialmente enfocados en jóvenes y comunidades históricamente marginadas. En ese sentido, sostuvo que la construcción de la paz requiere oportunidades reales y condiciones de bienestar que reduzcan la vulnerabilidad social frente a la delincuencia.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia fue puesto en marcha en noviembre de 2025, tras una escalada de violencia en distintas regiones del estado, y contempla más de una decena de ejes de acción coordinados entre dependencias federales, el gobierno estatal y autoridades municipales. Entre sus objetivos centrales se encuentran la reducción de los homicidios, el combate a la extorsión, el fortalecimiento de las instituciones de justicia y la recuperación del tejido social.

La jefa del Ejecutivo federal indicó que el plan también incluye una presencia constante del Estado en zonas con alta incidencia delictiva, no solo mediante operativos de seguridad, sino con servicios públicos, inversión social y acompañamiento comunitario. “La paz no se construye solo con patrullas, sino con derechos, justicia y bienestar”, afirmó.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que la continuidad del plan brinda certidumbre a la entidad y permite consolidar proyectos de largo alcance, alineados con las políticas federales en materia de seguridad y desarrollo social. Destacó que la coordinación con el gobierno federal ha permitido fortalecer programas sociales y acciones de prevención del delito en diversas regiones del estado.

Sheinbaum reiteró que el enfoque de su gobierno se aleja de modelos exclusivamente represivos y apuesta por una estrategia que combine seguridad con justicia social, al considerar que solo así se podrán lograr resultados sostenibles. Finalmente, aseguró que el seguimiento del plan será constante y que se evaluarán sus avances de manera periódica para garantizar su eficacia y permanencia.