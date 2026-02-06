Anuncia rectora gratuidad de antologías digitales de bachillerato UAEMéx

Toluca, Méx.- Martha Patricia Zarza Delgado, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) anunció que las antologías digitales utilizadas en el nivel Medio Superior serán totalmente gratuitas.

La rectora universitaria detalló que, después de un análisis exhaustivo y con gran esfuerzo institucional, a partir de este semestre, los libros electrónicos de apoyo al nivel bachillerato, serán gratuitos para los más de 25 mil estudiantes de las once escuelas preparatorias de la UAEMéx situados en la entidad.

A través de sus redes sociales oficiales, la primera rectora de la UAEMéx informó que, a partir de la próxima semana, las y los estudiantes de dicho nivel educativo recibirán, a través de su correo institucional, los accesos para consultar y descargar el material digital de apoyo que forma parte de su formación universitaria.

Afirmó que las antologías son elaboradas por profesorado de la misma UAEMéx, los cuales son expertos en cada una de las materias.

“Esta es la transformación universitaria, colocar a las personas al centro y recuperar nuestra esencia de retribución social”, dijo.

Es de destacar que esta acción se inscribe en una política de fortalecimiento educativo que busca ampliar el acceso a contenidos académicos sin costo para las familias.

De acuerdo con la UAEMéx en todo el Estado de México hay once planteles de preparatoria ubicados en los municipios de Toluca, Tenancingo, Amecameca, Texcoco, Atlacomulco, Almoloya de Alquisiras y Tecámac.

La matrícula estudiantil de preparatoria de la UAEMéx asciende a 23 mil 461 alumnos, de los cuales, 13 mil 518 son mujeres y 9 mil 943 hombres.

Es de recordar que, en el paro del 2020, los estudiantes demandaban gratuidad en los libros utilizados ya que significaban altos costos y el acceso a los mismos era complicado, cada antología tenía un costo de 250 pesos, por lo que en 2021 se implementó la modalidad de descarga de libros digitales para nivel bachillerato, los cuales podrían utilizar para consultarlos vía digital con un costo total por el paquete de antologías de 250 pesos, por lo que a partir de este anuncio, ahora son gratuitos, es decir sin costo para los universitarios.