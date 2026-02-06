Llaman a comerciantes a denunciar amenazas y extorsiones en la Terminal-Mercado Juárez

Toluca, Méx.- El director de Gobernación municipal de Toluca, Mario Medina Peralta, reconoció que comerciantes de la zona de la Terminal–Mercado Juárez han recibido amenazas de extorsión, una práctica que calificó como real y recurrente en los principales puntos de actividad económica de la ciudad.

En entrevista, el funcionario explicó que las denuncias formales han sido canalizadas a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, instancia que ya se encuentra atendiendo los casos.

Subrayó que, aunque no corresponde directamente al ámbito del ayuntamiento la investigación de estos delitos, el gobierno municipal ha asumido un papel de acompañamiento y respaldo a los comerciantes afectados.

Medina Peralta señaló que desde la dirección que preside, se ha priorizado el diálogo directo con los comerciantes, evitando cualquier interlocución con grupos u organizaciones que pudieran estar detrás de estas prácticas ilícitas.

El objetivo -dijo- es brindar herramientas institucionales para que las víctimas no enfrenten solas este problema.

Asimismo, hizo un llamado claro a los comerciantes para que se acerquen al ayuntamiento y no normalicen la extorsión, además de no permitir que personas ajenas o con actividades ilegales lucren con el trabajo honesto en la vía pública.

Dijo que uno de los principales retos es el temor de las víctimas a denunciar, ya que los mecanismos de control de quienes extorsionan suelen ser complejos y generan resistencia a levantar quejas formales.

Señaló que las zonas donde se ha detectado mayor incidencia coinciden con los puntos de mayor actividad económica en la vía pública, principalmente la Terminal–Mercado Juárez y el tianguis de Palmillas.