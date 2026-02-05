Bando Municipal 2026 de Naucalpan pide respeto y responsabilidad para los seres sintientes

Naucalpan, Méx.- El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, comentó que este Bando Municipal se alinea con las reformas nacionales en materia de simplificación, y apuesta por una gestión pública eficiente, moderna y orientada al ciudadano”.

Montoya Márquez, en el marco del 109 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el parque de la colonia Las Américas, recalcó “que el Bando Municipal que hoy se actualiza, contempla esta visión que se tiene de apegarse siempre al humanismo, al mandato obedencial y entender que debemos siempre plasmar los anhelos más profundos de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Reconoce derechos y obligaciones; nombrar es reconocer y es reconocer para hacer justicia”, dijo.

En presencia de las y los vecinos, así como de servidores públicos municipales y estatales, Montoya Márquez reiteró que “este Bando visibiliza de manera expresa a las mujeres, reconoce su participación plena en la vida social, comunitaria y política del municipio y asume que la igualdad no se declama, se construye desde las normas, desde las instituciones y desde la práctica cotidiana del gobierno”.

Mencionó que con este Bando Municipal 2026, Naucalpan avanza hacia el horizonte de ser un municipio y una ciudad más ordenada, justa y humanista. Además, en este documento normativo se reforzaron las sanciones por tirar basura en espacios públicos, cuerpos de agua, vía pública y zonas protegidas, pasando de 35 a 50 UMAS.

Además, se fortalecen los principios de transparencia, el acceso a la información pública, la revisión de cuentas como obligación institucional para que la ciudadanía, conozca el actuar de sus autoridades, ejerza el derecho a la información y reciba cuentas de manera periódica, “porque gobernar bien también implica explicar, informar y responder”, señaló.

El Bando, aborda temas como la simplificación administrativa y la eliminación de trámites burocráticos innecesarios y facilitar la vida de la gente y combatir el lastre de la corrupción, además de requisitos excesivos y tiempos injustificados.

El presidente municipal, comentó “por eso este Bando se alinea con las reformas nacionales en materia de simplificación, reconoce a las autoridades de simplificación administrativa y apuesta por una gestión pública eficiente, moderna y orientada al ciudadano”.

Reiteró que, en el Bando Municipal 2026, se reconoce con claridad y responsabilidad el respeto a los seres sintientes como parte de la convivencia comunitaria.

Finalmente dijo, “la forma en que tratamos a los animales habla de quiénes somos como sociedad, como civilización. No puede haber comunidad justa si normalizamos la violencia, la indiferencia o el abandono en contra de animales en contra de seres sintientes que también son parte de la comunidad”.