El Insurgente impulsará construcción de más de 2 mil viviendas en Zinacantepec

Zinacantepec, Méx.- Con la apertura total del Tren Interurbano El Insurgente y la probable llegada de residentes al Valle de Toluca, se proyecta la construcción de entre 2 mil y 2 mil 500 viviendas en el municipio de Zinacantepec.

Así lo informó el Presidente Municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, quien indicó que la construcción de viviendas es un programa que impulsa la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que en la demarcación y las constructoras colaborarán en dicho cometido.

“Aquí en Zinacantepec las viviendas que tenemos como meta son alrededor de 2 mil y 2 mil 500 viviendas, estamos trabajando en eso, por lo que nos vamos a meter ahí de lleno para poder ayudarla junto con los grandes constructores”, dijo.

Luego de la publicación del Bando Municipal 2026, el alcalde destacó que tras la apertura total de El Insurgente, se estima que se detonará la actividad económica y turística, por tal motivo ya trabajan en temas como el ordenamiento del comercio y los taxis.

Y es que, ante la instalación del comercio ambulante en la estación Zinacantepec del Tren Interurbano El Insurgente, el munícipe indicó que trabajará en conjunto con el Gobierno Estatal y los municipios del Valle de Toluca por los que atraviesa para que dicho sector se regularice y esto también incluirá a las bases de taxis.

Precisó que, desde la apertura parcial de El Insurgente, en 2023 pasado, mucha gente proveniente de la Ciudad de México ha llegado a Zinacantepec para visitar el municipio y principalmente degustar la comida de la región por lo que se prevé que con el tramo completo desde Observatorio, llegarán más visitantes.

Calculó que durante los fines de semana llegan entre 500 y 700 personas a Zinacantepec para principalmente comer, lo que significa un buen empuje económico para el comercio de la zona.