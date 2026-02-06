CONCANACO SERVYTUR propone incentivos para fomentar la formalidad

Toluca, Méx.- En el marco de la conferencia de prensa semanal que CONCANACO SERVYTUR México realiza cada miércoles, la Confederación presentó una ruta de formalización productiva para atender el crecimiento de la informalidad laboral y económica, con base en un diagnóstico con cifras oficiales y una agenda de acciones enfocadas en territorio: simplificación, incentivos a la contratación formal, productividad, digitalización y seguridad, iniciativa que cuenta con el respaldo activo de las Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo del país.

Al respecto, Fernando Reyes Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca, afirmó que CANACO Valle de Toluca se suma de manera decidida a esta ruta impulsada por CONCANACO SERVYTUR, al considerar que la formalización solo será viable si se construyen condiciones reales para la micro y pequeña empresa desde el territorio.

“Desde nuestra Cámara respaldamos esta propuesta porque pone al centro a quienes generan empleo todos los días. La formalidad no puede seguir tratándose como una obligación desconectada de la realidad del comercio y los servicios; debe ser un proceso acompañado, accesible y con beneficios claros para quien cumple”, señaló.

Reyes Muñoz subrayó que la Cámara del Valle de Toluca apoya y acompaña esta iniciativa nacional, al coincidir en que cualquier estrategia para reducir la informalidad debe partir de la productividad, la digitalización, la seguridad y el fortalecimiento del comercio local. “Las Cámaras somos el primer contacto con el empresario en su comunidad. Por eso, desde CANACO Toluca reiteramos nuestro compromiso de trabajar de la mano connuestra Confederación para llevar esta agenda al terreno, negocio por negocio y municipio por municipio”, enfatizó.

En ese sentido, la CONCANACO SERVYTUR subrayó que la informalidad no debe verse como un enemigo social, sino como el reflejo de barreras que expulsan a millones de personas y negocios del sistema formal. “La informalidad no es el enemigo, es el síntoma. El verdadero enemigo es el abandono del territorio”, afirmó el presidente de la Confederación, Dr. Octavio de la Torre.

El diagnóstico muestra que, al 3T 2025, México registra 59.5 millones de personas ocupadas, de las cuales 55.4% se encuentra en informalidad y 44.6% en formalidad. Además, existen 6.1 millones de MiPyMEs (99.8% de las unidades económicas) y 67% opera en informalidad; el fenómeno se concentra en la microempresa: 94.3% de las MiPyMEs son micro y, de ellas, 75% permanece fuera del marco formal.

La Confederación señaló que la informalidad también se refleja en la estructura económica: la economía informal aporta 25.4% del PIB. “Más de seis billones de pesos en informalidad no son una victoria, son una señal, porque detrás de ese dato hay millones de personas sin seguridad social, sin derechos laborales y sin certeza para su familia”, puntualizó De la Torre.

CONCANACO SERVYTUR destacó, además, señales que evidencian presión sobre la formalidad: en 2024–2025 se registró una disminución de 43,578 registros patronales en el IMSS, mientras que se incrementaron en 900 mil las altas como personas físicas con actividad empresarial en el SAT. “Esto sugiere que el país sigue emprendiendo, pero demasiadas veces fuera del empleo formal: no es falta de trabajo, es falta de condiciones para permanecer en la formalidad”, puntualizó.

La Confederación enfatizó que la formalidad no es un trámite, sino una puerta a protección y futuro: seguridad social, estabilidad para las familias, acceso a crédito, mejores ventas y competencia justa. Sin embargo, advirtió que formalizarse resulta costoso desde el arranque: abrir un negocio puede implicar alrededor de 28 mil pesos solo en trámites, y después enfrenta costos de permanencia que, sin incentivos y simplificación, presionan especialmente a la micro y pequeña empresa.

CONCANACO SERVYTUR informó que esta agenda se articula en seis frentes:

1.⁠ ⁠Formalización fácil: simplificación regulatoria y acompañamiento con enfoque territorial.

2.⁠ ⁠Productividad y digitalización: capacitación aplicada y red nacional de mentorías.

3.⁠ ⁠Financiamiento e inclusión: acceso a crédito y pagos digitales para negocios familiares.

4.⁠ ⁠Legalidad y competencia pareja: mesa tripartita con la STPS e incentivos a la contratación formal.

5.⁠ ⁠Territorio y articulación: coordinación con cámaras y autoridades locales, municipio por municipio.

6.⁠ ⁠Seguridad y paz: prevención de extorsión, observatorio de incidencias y cultura de paz.

CONCANACO SERVYTUR señaló que esta ruta se alinea con el objetivo de llevar la prosperidad al territorio y contribuir a que el Plan México se traduzca en resultados medibles. Asimismo, recordó que la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares (ANEF) será el espacio para convertir el diagnóstico en implementación.

“No culpamos a quien se ve orillado a vender en la calle o emprender sin registro. Sabemos que muchas veces es la única salida. Pero sí exigimos condiciones justas para quienes hacen las cosas bien: piso parejo, reglas claras y un Estado presente en el territorio”, concluyó De la Torre. Y remató: “La formalidad no debe ser un privilegio, debe ser un camino accesible”.