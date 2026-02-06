SMSEM prepara veladas románticas en sus Casas de Descanso por el Día del Amor y la Amistad

Toluca, Méx.- Con motivo del Día del Amor y la Amistad, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) llevará a cabo veladas románticas el próximo 14 de febrero en las Casas de Descanso de la Unidad Sindical Sor Juana Inés de la Cruz, Valle de Bravo e Ixtamil, espacios que abrirán sus puertas para ofrecer una experiencia distinta a las y los docentes afiliados.

La propuesta, instruida por Jenaro Martínez Reyes, Secretario General, contempla una cena especial en un ambiente cuidado y tranquilo, pensada para quienes buscan compartir la fecha con su pareja o celebrar la amistad en un entorno que privilegia el descanso y la convivencia. Las veladas se realizarán de manera simultánea en las tres sedes, con atención directa del personal de cada casa de descanso y el respaldo de la Secretaría de Turismo del SMSEM.

“Más allá de la fecha en el calendario, impulsamos esta actividad para que nuestras compañeras y compañeros puedan salir de la rutina y dedicar tiempo a quienes acompañan su vida personal”, explicó el dirigente magisterial. En ese sentido, subrayó, las Casas de Descanso se convierten, una vez más, en un punto de encuentro donde el magisterio puede reencontrarse consigo mismo, con los suyos y con los espacios que también forman parte de su bienestar.

Las reservaciones pueden realizarse directamente en cada sede o a través de la Secretaría de Turismo del SMSEM. El servicio de cena tiene un costo adicional por persona, independiente de la estancia.