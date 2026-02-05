Bando de Neza simplifica trámites y endurece sanciones por corrupción

Nezahualcóyotl, Méx.- El alcalde, Adolfo Cerqueda Rebollo, presentó oficialmente el Bando Municipal 2026, el cual se enfoca en erradicar la corrupción y la burocracia con la simplificación de trámites y servicios, a través de la tecnología. Además, busca mejorar el ordenamiento de las calles y avenidas, fortaleciendo las sanciones a quienes atenten contra la sana convivencia y el orden público.

Durante la presentación del documento, Cerqueda aseguró que una de las mejoras más importantes es la formalización de la digitalización de trámites y servicios en Nezahualcóyotl, esto derivado de la creación de la nueva Unidad de Simplificación y Digitalización, un área que nace con la misión de combatir la burocracia y la corrupción. Esta unidad tendrá como objetivo reducir gradualmente los trámites presenciales, así como mejorar los tiempos de respuesta y atención en la solicitud de servicios.

Cabe señalar que esta acción está alineada a la nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y la Corrupción, que fue promovida por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en el 2025.

Otro de los temas fundamentales en el Bando Municipal 2026 es la promoción de una convivencia respetuosa entre vecinas y vecinos. Por ello, se actualizaron las sanciones para quienes instalen cualquier objeto que impida el libre tránsito en calles y avenidas, con “bienes mostrencos”, haciéndose acreedores a una multa de hasta 4,692 pesos.

De igual manera, tirar basura de cualquier tipo en banquetas, camellones, jardineras o áreas verdes, el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y el desperdicio o mal uso del agua potable, serán sancionados con firmeza. Asimismo, mantener a un animal sintiente en condiciones insalubres o amarrado de forma permanente, será considerado una falta grave. Por estas conductas, las multas más altas pueden ascender hasta los 7 mil pesos, un monto que busca crear conciencia sobre el cuidado del entorno y el respeto a los seres vivos.

A pesar de las sanciones, el gobierno de Nezahualcóyotl sigue apostando por un modelo de justicia cívica basado en la mediación, priorizando la resolución de conflictos vecinales mediante el diálogo y acuerdos, antes de recurrir a los juzgados.

Con este nuevo Bando Municipal, Nezahualcóyotl no solo se alinea a las leyes nacionales para eliminar trámites innecesarios, sino que reafirma su compromiso de ser un gobierno innovador, cercano y transparente, que aplica la ley para garantizar que las y los ciudadanos vivan en el municipio que merecen.