Bando 2026 refuerza comercio, movilidad y seguridad digital en San Mateo Atenco

San Mateo Atenco, Méx.- En el marco de la conmemoración del Aniversario de la Promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917, el Ayuntamiento de San Mateo Atenco promulgó el Bando Municipal 2026, instrumento jurídico que regirá la vida del municipio durante el presente año, con énfasis en el orden, la movilidad y la convivencia social.

La ceremonia fue encabezada por la presidenta municipal Ana Muñiz Neyra, quien destacó que “el Bando Municipal es un pacto social que define la forma en que la comunidad convive, cuida sus espacios y fortalece la vida pública. El Bando también es un pacto con la vida, con el deber ser y con nuestra aspiración colectiva de vivir bien, en paz y en desarrollo.”

En este acto solemne, la presidenta Ana Muñiz estuvo acompañada por las y los integrantes del Cabildo, autoridades auxiliares y el representante de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, Mtro. Miguel Adonai Aldana Robles, director general de Apoyo Regional y Municipal, quien expresó su reconocimiento al Ayuntamiento y a la alcaldesa “porque San Mateo Atenco es un municipio de resultados, orden y progreso”, afirmó.

Ante el representante del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de México, Eusebio Cardoso Peña, director de Relaciones Municipales y Organismos Autónomos, Ana Muñiz informó que el Bando Municipal 2026 incorpora medidas que mejorarán la seguridad, la movilidad y el uso responsable del espacio público.

El nuevo Bando prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en las canchas de fútbol y unidades deportivas, e integra la obligación de comercios y establecimientos de evitar la obstrucción de banquetas y del arroyo vehicular, con mercancías, estructuras, enseres u objetos de cualquier tipo.

La presidenta municipal anunció también el confinamiento del carril extremo derecho de la avenida Benito Juárez para uso exclusivo del transporte público, así como la prohibición de estacionarse en esta vialidad, priorizando la seguridad de niñas, niños, mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Ana Muñiz subrayó que “el Bando Municipal 2026 mantiene su perspectiva de infancia, visión de derechos humanos y el férreo compromiso con la igualdad y el derecho de las niñas y las mujeres a una vida libre de violencia, incluso en el entorno digital”.

Lo cual –dijo- es una respuesta institucional que reconoce que los entornos virtuales son una extensión real de la vida comunitaria: “por ello, además de prohibir cualquier acto que afecte los derechos digitales, se promoverán medidas de prevención, acompañamiento y denuncia que garanticen la seguridad, privacidad y dignidad de todas y todos.”

Asimismo, el nuevo ordenamiento actualiza la estructura orgánica del gobierno municipal, homologa los procesos de simplificación administrativa, digitalización y transparencia, y establece el impulso al turismo y la cultura sostenibles y la participación ciudadana colaborativa.

Finalmente, la presidenta Muñiz Neyra entregó ejemplares del Bando Municipal 2026 a las y los delegados municipales, lo develó en la entrada del Palacio Municipal y ordenó su publicación en todos los barrios, colonias y fraccionamientos del municipio.

Ana Muñiz convocó a la ciudadanía a conocer y respetar el Bando Municipal 2026, y exhortó a las y los servidores públicos a honrarlo con un comportamiento íntegro y ejemplar; así como a refrendar el compromiso de construir un municipio ordenado, seguro, incluyente y con visión de largo plazo.

El Bando municipal se integra por 13 Títulos, 45 Capítulos, 204 artículos y seis transitorios, y se puede consultar en línea en siguiente enlace: https://shorturl.at/ZoFJp