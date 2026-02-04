Programa Justicia Cercana visitará Ecatepec el 18 de febrero

Ecatepec, Méx.- Para fortalecer el diálogo directo, abierto y plural, el “Programa de Audiencias Justicia Cercana” continúa avanzando, por lo que el próximo 18 de febrero en el Palacio de Justicia de Ecatepec el Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia recibirá a las personas interesadas.

Esta dinámica forma parte de la estrategia de la administración encabezada por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, que contempla recorrer las distintas regiones de la entidad para mantener un diálogo abierto con la sociedad; en el que se atiende, escucha y canaliza a las personas con cada uno de los integrantes del equipo multidisciplinario del Tribunal.

Las personas interesadas en participar ya pueden realizar su registro en el portal programaaudiencia.pjedomex.gob.mx, donde deberán ingresar sus datos, seleccionar horario y especificar el motivo de la solicitud y validar el código de verificación que recibirá el interesado por correo o mensaje en el celular.

Una vez completado el registro, guardar e imprimir el acuse, que se deberá presentar el día de la audiencia junto con una identificación oficial. El status de la solicitud se podrá consultar en el mismo sitio web.

Las solicitudes de audiencia deberán abordar exclusivamente temas de competencia del Poder Judicial del Estado de México. El propósito deberá ser claro, concreto y verificable.