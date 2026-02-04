Agenda legislativa del EdoMéx estará alineada con el Ejecutivo: Vázquez

Toluca, Méx.- El diputado de morena Francisco Vázquez, anticipó que, durante el segundo periodo ordinario de sesiones, la agenda legislativa estará alineada con el Poder Ejecutivo que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Serán 90 iniciativas las que se trabajarán desde la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de México, dijo en entrevista el presidente de la Junta de Coordinación Política.

Detalló que en esta agenda se atenderán las reformas a la Ley del Notariado, el Código Civil, leyes ambientales, la revisión de la Cuenta Pública y la Reforma Electoral, así como las próximas elecciones del Poder Judicial, en las que habrá más de 400 nuevos cargos.

El presidente de la JUCOPO del Congreso del Estado de México destacó también que desde todas las bancadas se mantiene la misma responsabilidad para trabajar, lo que se reflejó en la aprobación de iniciativas y reformas durante el primer periodo ordinario de sesiones.

“Tenemos una Junta de Acción Política y quiero hacer un reconocimiento a todos los coordinadores de los siete que integramos la junta, por la voluntad que han puesto en el Estado de México. Hemos puesto por delante el interés del Estado, el interés de los mexiquenses y eso es parte fundamental de que este Congreso esté trabajando como hasta hoy lo hemos hecho”, puntualizó el legislador.