Gobierno del EdoMéx e INAFED revisan avances del Plan Integral para el Oriente

Toluca, Méx.– La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, sostuvo una reunión de trabajo con el Coordinador General del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), Armando Quintero, en Palacio de Gobierno, con el objetivo de revisar los avances del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, una estrategia prioritaria que busca atender de manera coordinada a más de 10 millones de habitantes de esta región.

El encuentro se realizó como parte del seguimiento a este plan impulsado por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el cual plantea la colaboración entre los tres órdenes de gobierno para fortalecer acciones en seguridad, infraestructura, salud, vivienda y movilidad, rubros considerados clave para el desarrollo social y económico del oriente mexiquense.

A través de sus redes sociales, la mandataria estatal destacó la importancia de esta reunión y subrayó que el oriente del estado es una de las principales prioridades de su administración. “Esta tarde recibí en Palacio de Gobierno, en Toluca, al Coordinador General del INAFED, Armando Quintero, con quien revisamos los avances del Plan Integral para el Oriente del Estado de México”, expresó Gómez Álvarez, al tiempo que reiteró su compromiso de consolidar acciones conjuntas en beneficio de la población.

En este contexto, la gobernadora informó que instruyó al secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, y al secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez, a dar seguimiento puntual y supervisión permanente a la implementación del plan, a fin de garantizar resultados tangibles para las familias que habitan en los municipios contemplados dentro de esta estrategia regional.

“El Oriente del Estado de México es prioridad en este 2026, que será el Año de las Obras en el Edoméx”, enfatizó la titular del Ejecutivo estatal, al remarcar que su gobierno mantendrá una agenda activa de inversión pública y coordinación institucional.

Por su parte, Armando Quintero calificó el encuentro como una reunión extraordinaria, caracterizada por el compromiso social y político de las autoridades participantes. A través de su cuenta en la red social X, señaló que durante la sesión se revisaron asuntos pendientes relacionados con los diez municipios integrados al plan para el oriente del estado, así como temas prioritarios de otras demarcaciones mexiquenses.

“Fue una reunión marcada por una profunda voluntad de colaboración y solidaridad para seguir avanzando en beneficio de las y los mexiquenses. Seguimos trabajando en equipo por un Edoméx más fuerte y unido”, expresó el funcionario federal.

En la reunión también participaron el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, y el secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez, quienes coincidieron en la relevancia de mantener una coordinación estrecha con el Gobierno de México para asegurar el éxito del plan integral. Duarte Olivares reiteró que, por instrucción de la gobernadora, se dará seguimiento constante a cada una de las acciones proyectadas.

El Plan Integral para el Oriente del Estado de México se perfila como una de las principales apuestas de política pública para reducir rezagos históricos en una de las zonas con mayor densidad poblacional del país, mediante una estrategia que articula recursos federales, estatales y municipales con un enfoque social y territorial.