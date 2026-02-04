Presentan Serie Mundial de Tiro con Arco en Mérida

Mérida, Yucatán.- El director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco Marrufo, presentó oficialmente la Serie Mundial de Tiro con Arco Bajo Techo Mérida 2026, prestigioso evento que se llevará a cabo del 13 al 15 de febrero en esa ciudad.

En una rueda de prensa celebrada este martes, Pacheco Marrufo dio a conocer detalles de la competencia que reunirá a las y los mejores exponentes del orbe en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI.

La Serie Mundial de Tiro con Arco Bajo Techo Mérida 2026 es clave dentro del circuito anual de la Federación Internacional de este deporte (World Archery), al ser un torneo categoría 500, la cual es de jerarquía superior a la mayoría de las sedes del serial y otorga importantes puntos para el ranking internacional.

El titular de la CONADE estuvo acompañado por las seleccionadas nacionales y multimedallistas, Ángela Ruiz y Maya Becerra, así como el presidente de World Archery México, Gabriel Ramos; el director del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY), Armin Lizama; y el presidente de la Asociación Estatal de Tiro con Arco, Enrique Gamboa.

Esta competencia se desarrollará en un momento clave para el deporte mexicano, ya que 2026 es el año que marca el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, y el tiro con arco es uno de los deportes prioritarios camino al magno evento, de acuerdo con lo expresado por Pacheco Marrufo hace algunos meses.

En el marco de la Serie Mundial de Tiro con Arco Bajo Techo Mérida 2026, se reforzarán los trabajos para habilitar el Centro de Excelencia de las Américas de Tiro con Arco, el cual fue anunciado el año pasado por la CONADE y World Archery México, que no solo beneficiará a flechas nacionales, sino también de otros países vecinos que busquen prepararse en nuestro territorio.

La justa a desarrollarse en la capital yucateca no será la única de primer nivel que albergará nuestro país durante el año en curso, ya que, del 7 al 12 de abril, Puebla será sede de la primera etapa del Serial de Copas del Mundo, mientras que, el 12 y 13 de septiembre, Saltillo hará lo propio como anfitrión de la Final de las Copas del Mundo.

A nivel estatal, se espera que el torneo bajo techo tenga gran impacto e influencia en los tiradores, pues, gracias a resultados recientes, Yucatán se ha consolidado como uno de los referentes y candidatos a triunfar año con año en la Olimpiada Nacional CONADE.

Cabe recordar que, desde hace varios años, México ya es considerado una potencia mundial en el tiro con arco internacional gracias a sus múltiples logros y podios en Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales, Juegos Mundiales, Copas del Mundo y Juegos Panamericanos, entre otros.