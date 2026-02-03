Luis García aseguró que el Toluca tiene plantel para competir en todos los frentes

Metepec, Méx.– Con la confianza que da haber conquistado dos títulos de manera consecutiva, el arquero de los Diablos Rojos del Toluca, Luis García, aseguró que el equipo escarlata está preparado para afrontar un semestre de máxima exigencia, en el que buscará refrendar el campeonato de la Liga MX y pelear por el título de la Concachampions.

El guardameta dejó claro que dentro del vestidor existe plena convicción de que la escuadra dirigida por Antonio Mohamed cuenta con las herramientas necesarias para luchar por ambos objetivos sin priorizar uno sobre otro.

“La prioridad son los dos torneos. Vamos a ir por los dos campeonatos. Hay plantel para pelear en ambos y hay que ir paso a paso. Primero tenemos un partido muy importante este fin de semana y después veremos quién nos toca en la Concachampions, entre Pumas y San Diego FC. Queremos demostrar que también estamos hechos para torneos internacionales”, expresó.

García reconoció que el inicio del torneo ha sido de adaptación para el equipo, pero afirmó que existe tranquilidad y confianza en que el rendimiento colectivo irá en ascenso conforme avance la competencia.

“El trabajo se va a ir viendo poco a poco. Estamos convencidos de que vamos a llegar en un gran nivel al final del torneo, que es donde realmente cuenta. Ya hemos demostrado que en la Liguilla somos un equipo muy fuerte y esta vez no será la excepción”, comentó.

De cara al compromiso del próximo sábado ante Cruz Azul, el arquero escarlata aceptó que será un partido complicado, pero destacó que jugar en el estadio “Nemesio Diez” representa una motivación extra. En cuanto a la rotación que se ha presentado en la portería entre él y Hugo González, García aseguró que existe una relación profesional y de respeto, además de total claridad por parte del cuerpo técnico.

“El ‘Turco’ fue muy claro con nosotros desde un inicio. Sabíamos que habría rotación y ambos estamos comprometidos a responder cuando nos toque. Lo importante es el equipo”, apuntó.

Finalmente, el guardameta habló del proceso de la Selección Mexicana rumbo al Mundial y de la posibilidad de ser considerado. Aseguró que ve un gran nivel en la portería y espera que se le pueda abrir la puerta con el equipo que comanda “El Vasco” Aguirre.