Convocan en Xonacatlán a la Rodada de Montaña “Tepozanes”

Xonacatlán, Méx.– Con el objetivo de fomentar la actividad física, la convivencia familiar y el gusto por el ciclismo, el Ayuntamiento de Xonacatlán, a través de la Dirección del Deporte, lanzó la invitación a toda la ciudadanía para participar en la “Rodada de Montaña Tepozanes”, evento deportivo que se realizará el próximo domingo 15 de febrero a partir de las 8:00 de la mañana.

La jornada está diseñada para reunir a ciclistas de todas las edades y niveles de experiencia en un recorrido de 25 kilómetros por rutas naturales del municipio, lo que permitirá a los participantes disfrutar del contacto con el entorno, así como de un ambiente sano y recreativo. El punto de salida será frente al Palacio Municipal, desde donde partirá el contingente rumbo a una ruta que promete adrenalina y paisajes espectaculares.

De acuerdo con la convocatoria oficial, los interesados deberán presentarse con bicicleta en buen estado, equipo de protección adecuado como casco y guantes, además de llevar su propia hidratación para garantizar un trayecto seguro y cómodo. La organización destacó que no se trata de una competencia, sino de una actividad recreativa que busca integrar a la comunidad en torno al deporte.

Autoridades municipales señalaron que este tipo de eventos forman parte de las acciones permanentes para impulsar estilos de vida saludables entre la población, promover la movilidad sustentable y generar espacios de convivencia entre familias y grupos de amigos. Además, resaltaron que el ciclismo de montaña se ha convertido en una de las disciplinas con mayor crecimiento en la región.

Para quienes deseen obtener mayores informes o resolver dudas sobre la rodada, la Dirección del Deporte puso a disposición sus oficinas ubicadas en las instalaciones del DIF Municipal, en la calle Gustavo A. Vicencio 2046, donde se brindará atención personalizada.

La Rodada de Montaña Tepozanes es organizada en coordinación con el club local “Puercos MTB”, que se sumará a la logística y seguridad del evento, con el fin de que la experiencia sea plenamente satisfactoria para todos los asistentes.

De esta forma, el gobierno municipal refrenda su compromiso de seguir impulsando el deporte como herramienta de bienestar social.