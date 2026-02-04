EdoMéx certifica a 720 profesionales de la construcción para crear ciudades sostenibles

Toluca, Méx.– Con el objetivo de consolidar el “2026, El Año de las Obras en EdoMéx”, tal como lo ha establecido la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, durante la presente administración, el Gobierno del Estado de México ha otorgado 720 registros a profesionales de la construcción encargados de cuidar que se sigan las normas técnicas, además de vigilar la calidad y seguridad de los proyectos.

Al inaugurar los trabajos del Primer Simposio Estatal: “El papel del DRO y el COSE en la Transformación de las Construcciones en el Estado de México. Normatividad y Retos de la Ingeniería Civil”, organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México (CICEM), Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), detalló que durante la actual administración se han entregado 707 registros para ejercer como Director Responsable de Obra (DRO) y 13 como Corresponsable de Obra.

Los ingenieros y arquitectos certificados acreditan las construcciones de diversa índole y, en caso de algún siniestro, determinan si un inmueble puede seguir usándose o si es necesario desalojarlo.

En el Estado de México, el registro se otorga a quienes tengan una cédula profesional, cuenten con un mínimo de cinco años de experiencia en áreas de la construcción, hayan asistido a cursos de actualización por 90 horas en los últimos tres años y presenten una evaluación ante un comité para obtener su certificación. Dichos cursos son impartidos por los Colegios de Ingenieros y Arquitectos.

La vigencia del registro es de tres años, posteriormente deberán de tramitar su refrendo correspondiente, mediante un procedimiento similar.

Carlos Maza Lara indicó que la intervención de estos profesionales fortalece la seguridad, el orden, la legalidad y la certeza técnica en el desarrollo y crecimiento de la infraestructura de la entidad.

Sandra Miranda Navarro, Presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles estatal, destacó que este primer simposio representa un avance significativo para el fortalecimiento del ejercicio profesional del DRO y del Corresponsable de Obra. Señaló que ambos desempeñan un papel estratégico en la planeación, supervisión y ejecución de las obras, al garantizar la seguridad, calidad y legalidad de los proyectos.