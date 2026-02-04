INE EdoMéx presentará el SICEE en 10 regiones

Toluca, Méx.- El Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado de México presentará de manera regional el Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones (SICEE), como parte de una estrategia para ampliar el acceso a la información electoral y promover su análisis desde una perspectiva local.

Para este ejercicio, la entidad fue dividida en 10 regiones, lo que permitirá acercar esta herramienta a personas académicas, estudiantes, funcionariado electoral, medios de comunicación y ciudadanía interesada en conocer y utilizar información estadística histórica a nivel federal y local sobre los procesos electorales.

La presentación regional del SICEE busca fortalecer el acceso público a la estadística electoral, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la participación informada de la ciudadanía, al facilitar el uso de datos electorales en contextos locales que permitan comprender mejor la dinámica del voto y la participación ciudadana.

Las presentaciones se llevarán a cabo del 6 al 26 de febrero de 2026, conforme al siguiente calendario:

-Región 01

Distritos: 01 Jilotepec, 03 Atlacomulco y 09 San Felipe del Progreso

18 febrero 2026

Facultad de Derecho del Centro Universitario de Ixtlahuaca

-Región 02

Distritos: 02 Tultepec, 06 Coacalco de Berriozabal, 07 Cuautitlán Izcalli, 8 Tultitlán, 37 Teoloyucan

20 febrero 2026

Sala Magna, Inter instituto Educativo, Miguel Hidalgo y Costilla S/N, Santiago Tepalcapa, Cuautitlán Izcalli

Región 03

Distritos: 04 Nicolás Romero y 18 Huixquilucan

20 febrero 2026

Teatro Avenida 16 de septiembre número 50, colonia Centro, Código Postal 54400, Nicolás Romero

Región 04

Distritos: 05 Teotihuacán, 14 Tepexpan, 20 Ojo de Agua, 28 Zumpango y 38 Texcoco

24 febrero 2026

Auditorio de la Universidad Autónoma del Estado de México, Campus Zumpango.

Región 05

Distritos: 10, 11, 13 16 y 17 Ecatepec

26 febrero 2026

Auditorio de la Universidad Autónoma del Estado de México, Calle José Revuelta 17, Tierra Blanca, 55020 Ecatepec de Morelos

Región 06

Distritos: 12 Ixtapaluca, 21 Amecameca, 32 Valle de Chalco y 33 Chalco

23 febrero 2026

Auditorio de la Universidad Azteca, Plantel Chalco,

Región 07

Distritos: 25 Chimalhuacán, 29 Nezahualcóyotl, 30 Chimalhuacán, 31 Nezahualcóyotl y 39 Los Reyes Acaquilpan

24 febrero 2026

Universidad La Salle Nezahualcóyotl

Región 08

Distritos: 23 Lerma, 26 Toluca, 27 Metepec, 34 Toluca y 40 Zinacantepec

19 febrero 2026

Auditorio “Isidro Fabela” de la Facultad de Derecho de la UAEMex

Región 09

Distritos: 35 Tenancingo y 36 Tejupilco

20 febrero 2026

Auditorio del Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero

Región 10

Distritos: 15 Atizapán de Zaragoza, 19 Tlalnepantla, 22 Naucalpan, 24 Naucalpan

5 febrero 2026

FES Acatlán UNAM Teatro “Javier Barros Sierra” Centro Cultural Acatlán

El SICEE podrá ser consultado a través del siguiente enlace: https://sicee.ine.mx/home

El Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones (SICEE) es una plataforma digital desarrollada por el INE que permite consultar, analizar y descargar información estadística de los procesos electorales federales y locales, convirtiéndose en una herramienta fundamental para la investigación académica, el trabajo periodístico y la toma de decisiones informadas.

Con estas presentaciones regionales, el INE Estado de México refrenda su compromiso con la máxima publicidad de la información, la transparencia electoral y el fortalecimiento de la democracia en la entidad mexiquense.