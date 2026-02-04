INE EdoMéx presentará el SICEE en 10 regiones
Toluca, Méx.- El Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado de México presentará de manera regional el Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones (SICEE), como parte de una estrategia para ampliar el acceso a la información electoral y promover su análisis desde una perspectiva local.
Para este ejercicio, la entidad fue dividida en 10 regiones, lo que permitirá acercar esta herramienta a personas académicas, estudiantes, funcionariado electoral, medios de comunicación y ciudadanía interesada en conocer y utilizar información estadística histórica a nivel federal y local sobre los procesos electorales.
La presentación regional del SICEE busca fortalecer el acceso público a la estadística electoral, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la participación informada de la ciudadanía, al facilitar el uso de datos electorales en contextos locales que permitan comprender mejor la dinámica del voto y la participación ciudadana.
Las presentaciones se llevarán a cabo del 6 al 26 de febrero de 2026, conforme al siguiente calendario:
-Región 01
Distritos: 01 Jilotepec, 03 Atlacomulco y 09 San Felipe del Progreso
18 febrero 2026
Facultad de Derecho del Centro Universitario de Ixtlahuaca
-Región 02
Distritos: 02 Tultepec, 06 Coacalco de Berriozabal, 07 Cuautitlán Izcalli, 8 Tultitlán, 37 Teoloyucan
20 febrero 2026
Sala Magna, Inter instituto Educativo, Miguel Hidalgo y Costilla S/N, Santiago Tepalcapa, Cuautitlán Izcalli
- Región 03
Distritos: 04 Nicolás Romero y 18 Huixquilucan
20 febrero 2026
Teatro Avenida 16 de septiembre número 50, colonia Centro, Código Postal 54400, Nicolás Romero
- Región 04
Distritos: 05 Teotihuacán, 14 Tepexpan, 20 Ojo de Agua, 28 Zumpango y 38 Texcoco
24 febrero 2026
Auditorio de la Universidad Autónoma del Estado de México, Campus Zumpango.
- Región 05
Distritos: 10, 11, 13 16 y 17 Ecatepec
26 febrero 2026
Auditorio de la Universidad Autónoma del Estado de México, Calle José Revuelta 17, Tierra Blanca, 55020 Ecatepec de Morelos
- Región 06
Distritos: 12 Ixtapaluca, 21 Amecameca, 32 Valle de Chalco y 33 Chalco
23 febrero 2026
Auditorio de la Universidad Azteca, Plantel Chalco,
- Región 07
Distritos: 25 Chimalhuacán, 29 Nezahualcóyotl, 30 Chimalhuacán, 31 Nezahualcóyotl y 39 Los Reyes Acaquilpan
24 febrero 2026
Universidad La Salle Nezahualcóyotl
- Región 08
Distritos: 23 Lerma, 26 Toluca, 27 Metepec, 34 Toluca y 40 Zinacantepec
19 febrero 2026
Auditorio “Isidro Fabela” de la Facultad de Derecho de la UAEMex
- Región 09
Distritos: 35 Tenancingo y 36 Tejupilco
20 febrero 2026
Auditorio del Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero
- Región 10
Distritos: 15 Atizapán de Zaragoza, 19 Tlalnepantla, 22 Naucalpan, 24 Naucalpan
5 febrero 2026
FES Acatlán UNAM Teatro “Javier Barros Sierra” Centro Cultural Acatlán
El SICEE podrá ser consultado a través del siguiente enlace: https://sicee.ine.mx/home
El Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones (SICEE) es una plataforma digital desarrollada por el INE que permite consultar, analizar y descargar información estadística de los procesos electorales federales y locales, convirtiéndose en una herramienta fundamental para la investigación académica, el trabajo periodístico y la toma de decisiones informadas.
Con estas presentaciones regionales, el INE Estado de México refrenda su compromiso con la máxima publicidad de la información, la transparencia electoral y el fortalecimiento de la democracia en la entidad mexiquense.