Alcalde entrega instalaciones renovadas de la Unidad Deportiva de San Salvador Tizatlalli

Metepec, Méx.- Con el objetivo de ofrecer a las familias de Metepec un espacio digno, seguro y funcional para la práctica deportiva, el alcalde Fernando Flores Fernández entregó la rehabilitación de la Unidad Deportiva de San Salvador Tizatlalli, una obra realizada con recursos propios del municipio.

Durante el evento, el edil destacó que la remodelación no solo brinda instalaciones de calidad, sino que también promueve la salud, la convivencia y la formación de valores entre la población. “Tenemos ya una unidad deportiva funcional, digna, amable, limpia y completamente ciudadana, para que las familias puedan convivir y hacer deporte”, señaló.

Acompañado del Coordinador del INCUFIDEM, Emilio Yamin Faure, Flores Fernández enfatizó la importancia del deporte como herramienta para alejar a los jóvenes de conductas negativas y fomentar hábitos saludables. “El deporte da salud, alarga la vida, activa el cerebro y brinda felicidad. Queremos una comunidad con población saludable y productiva”, afirmó.

La intervención incluyó la construcción de tres canchas de básquetbol con medidas oficiales y equipamiento de primer nivel, una cancha de fútbol profesional con pasto natural, la rehabilitación de otras dos canchas, una trotapista de 350 metros, un sistema de riego automatizado y un estacionamiento con capacidad para más de 80 vehículos.

Asimismo, se construyeron 377 metros lineales de barda perimetral, se instalaron rejas de acero en 170 metros, se habilitó un acceso peatonal y vehicular, y se desarrolló un área especial para mascotas de 120 m², además de un espacio cultural al aire libre. La unidad también se arboló con 21 árboles, 515 plantas y 770 truenos, y se colocaron mesas familiares para la convivencia.

Con una inversión de 7.9 millones de pesos, la obra beneficiará directamente a los deportistas, estudiantes y vecinos de la zona, ofreciendo un espacio seguro y moderno para el desarrollo personal y colectivo. “Dejamos esta unidad prácticamente nueva. Ahora toca disfrutarla, cuidarla y hacerla suya”, concluyó el alcalde.

La entrega de la Unidad Deportiva de San Salvador Tizatlalli reafirma el compromiso del gobierno de Metepec con la salud, el deporte y la recreación, garantizando que los espacios públicos sean funcionales, inclusivos y al servicio de toda la comunidad.