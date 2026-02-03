SSEM implementa operativos contra robo a pasajeros

3 febrero, 2026

Estado de México.- La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) fortaleció las acciones de vigilancia, prevención y combate al delito en el transporte público, lo que permitió que durante 2025 se registrara una disminución en el robo a transporte de pasajeros (taxi) sin violencia y en el robo a transporte de pasajeros sin violencia, en comparación con 2024.

Asimismo, la incidencia de delitos de alto impacto presentó una reducción del 25.41 por ciento, al pasar de 83 mil 414 a 62 mil 222 casos, lo que representa una variación absoluta de 21 mil 192 delitos menos en el periodo referido.

Bajo la Estrategia Operativa del Mando Unificado Zona Oriente, la dependencia mantiene activo el despliegue “Sendero Seguro”, además del operativo “Pasajero Seguro” en el resto de la entidad; estas acciones se realizan de manera coordinada con autoridades federales y municipales, principalmente en paraderos estratégicos y en horarios de alta afluencia, con el objetivo de prevenir delitos, proteger a los usuarios y garantizar una reacción inmediata ante cualquier incidente.

Los operativos territoriales se ejecutan a partir del análisis realizado en las Mesas Operativas regionales, donde se identifican los puntos de mayor incidencia delictiva con base en reportes y denuncias al número nacional de emergencias 9-1-1. En estos despliegues participan células policiales integradas por los tres órdenes de gobierno, que llevan a cabo inspecciones preventivas y aleatorias, lo que ha permitido reducir la incidencia en municipios con altos índices de robo.

Durante el operativo se solicita a los pasajeros hombres descender de las unidades para la revisión preventiva de pertenencias, con el fin de detectar armas o sustancias prohibidas; en tanto, personal femenino de la SSEM realiza la inspección correspondiente a las mujeres que permanecen a bordo.

Cabe destacar que en el Valle de México se desarrollan en paraderos ubicados sobre la autopista México–Puebla, a la altura de los municipios de Ixtapaluca y Valle de Chalco, en dirección a la Ciudad de México, Cuautla y Puebla, con el propósito de salvaguardar la integridad, la paz y la tranquilidad de las y los usuarios del transporte público.

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Número de Emergencias se encuentran a su disposición las 24 horas del día. Puede contactarnos, a través de las redes sociales: Facebook @SS.Edomex y en X @SS_Edomex.