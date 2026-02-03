Chimalhuacán está de fiesta, comenzó el Carnaval 2026

Chimalhuacán, Méx.- Con la asistencia de miles de personas dio inicio el “Carnaval de Chimalhuacán 2026 Vive en ti ¡Ujajay!”, el evento cultural más importante del municipio y uno de los más representativos del Estado de México y el país.

La alcaldesa, Xóchitl Flores Jiménez, encabezó el desfile inaugural y señaló que esta tradicional festividad proyecta al municipio a niveles nacional e internacional gracias a la riqueza de sus expresiones culturales, entre las que destacan las comparsas, andancias, músicos, bordadores y bordadoras, mascareros y artesanos.

Acompañaron a la mandataria la subsecretaria de Cultura del Estado de México, Fátima Orquídea Olivares; la reina del Carnaval, Esmeralda Buendía e integrantes del cabildo, con lo cual –dijo-, se refrendó el respaldo institucional a una tradición que fortalece la convivencia social, la identidad colectiva y el sentido de pertenencia.

Desde las primeras horas del día, las calles se transformaron en un gran escenario donde el color, la música y el baile marcaron el inicio de la fiesta. El desfile contó con la participación de 149 agrupaciones: 74 comparsas de adultos, 12 infantiles y 34 andancias, así como 16 plataformas, 10 orquestas, bandas, sonideros, botargas y danzantes.

Miles de asistentes acompañaron el recorrido, bailando y siguiendo el paso del carnaval al ritmo de piezas tradicionales como “Alma de Cazadores”, “El Alacrán” y “Espartano Páez”, a cargo de orquestas como El Charrín, Normandía, Montecarlo, Cristal, Vendaval, Dinastía Castillo, Siles y Cónclave, entre otras

Esta edición se torna especial, expresó la titular del ayuntamiento, ya que se reconoce la labor artesanal de los maestros y maestras que elaboran las máscaras desde hace 100 años.

Los trajes de charro destacan por su riqueza y complejidad: bordados que van desde canutillo hasta elaborados diseños realizados con hilos de oro y plata en los que se plasman los nombres de cada comparsa y símbolos representativos de México y de la identidad local, como muñecas mexicanas, águilas, jaguares, guerreros, cardenales, águilas emplumadas, el sol, el calendario maya y elementos de la simbología prehispánica.

Por su parte, las faldas de las mujeres están bordadas con hilos multicolor, adornadas con chaquira y pedrería. También acompañan sus atuendos con aretes, moños y peinados elaborados, velos sobre el rostro, paliacates bordados en la cintura y canastas con dulces que fueron repartidos entre el público a lo largo del recorrido inicial.

El recorrido inició en el kiosco de San Agustín y se extendió a lo largo de 5.5 kilómetros, atravesando los pueblos originarios de San Lorenzo, Xochiaca, Xochitenco, San Juan, San Pablo y San Pedro, hasta concluir en la Plaza Zaragoza, en la cabecera municipal.