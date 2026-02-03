Refuerzan seguridad en EdoMéx sumando 300 elementos de la Guardia Nacional

Ecatepec, Estado de México, 2 de febrero de 2026.– De acuerdo con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y con el objetivo de prevenir y combatir los delitos de alto impacto en la entidad, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y las Policías Municipales, lleva a cabo de manera permanente acciones del Mando Unificado Zona Oriente.

En este contexto, la Guardia Nacional incrementó su despliegue operativo con la incorporación de 300 elementos, para fortalecer la seguridad en la zona oriente del territorio mexiquense, particularmente en los municipios de Ecatepec, Tultitlán, Valle de Chalco, Chalco, Ixtapaluca y Tlalnepantla. De este estado de fuerza, 296 corresponden a personal de Escala Básica y cuatro Oficiales.

Asimismo, se contará con el apoyo de ocho camionetas tipo pick-up, una unidad de 3.5 toneladas y nueve unidades de 6.5 toneladas, lo que permitirá robustecer las capacidades operativas del Mando Unificado Zona Oriente, mejorar la percepción de seguridad entre la ciudadanía y continuar con la disminución de la incidencia delictiva en los municipios intervenidos.

La distribución del personal se realizará de la siguiente manera: en Ecatepec, un oficial y 49 elementos; en Tultitlán, un oficial y 69 elementos; en Valle de Chalco, 30 elementos; y en Ixtapaluca y Tlalnepantla, un oficial y 49 elementos de la Guardia Nacional en cada municipio.

Con estas acciones emanadas de las Mesas de Paz y encaminadas a continuar con la baja en delitos de alto impacto registrados en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, donde participan los tres niveles de gobierno se refrenda el compromiso de salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes así como, coadyuvar en una entidad más segura y próspera.