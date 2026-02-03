Fiscalía EdoMéx actúa contra presunto feminicida de Ecatepec

3 febrero, 2026

Ecatepec, Méx.- Por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en agravio de su cónyuge, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo de la Autoridad Judicial, la vinculación a proceso de un sujeto identificado como José Guadalupe “N”.

De acuerdo con las pesquisas iniciadas por el Agente del Ministerio Público, el pasado 18 de enero del 2026, la víctima y el hoy detenido se encontraban en su domicilio ubicado en la colonia Ampliación Tultepec en el municipio de Ecatepec, momento en que el presunto responsable habría agredido físicamente a su cónyuge causándole la muerte por asfixia.

Derivado de los actos investigativos y con las pruebas aportadas por la Fiscalía Edoméx que permitieron identificar a José Guadalupe “N” como posible responsable de este delito, la Autoridad Judicial determinó la vinculación a proceso de este sujeto, además otorgó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por la cual el detenido fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec y se dio un plazo de dos meses y quince días para la investigación complementaria.

El detenido quedó a disposición de la Autoridad Judicial quien determinará su situación jurídica y debe ser considerado inocente en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra.

