Toluca se proclama monarca del Tocho Bandera nacional

Toluca, Méx.– Con autoridad, talento y un corazón enorme, la Selección Toluca 722 se consagró campeona del Torneo Interestatal de Tocho Bandera 2026, celebrado en Playa del Carmen, Quintana Roo, tras derrotar en una vibrante final al representativo de Baja California por marcador de 42-32.

El conjunto varonil mexiquense firmó un torneo memorable. Desde su primer partido dejó en claro que viajaba con un solo objetivo: regresar a casa con el título. Partido a partido fue construyendo su camino con base en velocidad, coordinación y un sistema de juego que terminó por marcar diferencia frente a los mejores equipos del país.

La gran final no fue sencilla. Baja California presentó resistencia y obligó a Toluca a emplearse a fondo, pero la ofensiva mexiquense respondió en los momentos clave y la defensiva supo contener los embates rivales para asegurar el triunfo que desató la celebración.

Este campeonato representa un logro histórico para el tocho bandera toluqueño, que sigue creciendo y consolidándose como una disciplina de alto rendimiento en la región. Jugadores y cuerpo técnico demostraron que la preparación, el trabajo en equipo y la pasión por el deporte pueden llevar a alcanzar metas importantes.

La delegación mexiquense no solo brilló en la rama varonil. El equipo femenil también tuvo una destacada actuación al finalizar en el sexto lugar general entre 22 estados participantes, un resultado que confirma el nivel competitivo y el talento que existe en Toluca dentro de esta modalidad deportiva.

Durante el torneo, ambas selecciones mostraron entrega y compromiso, dejando en alto el nombre de la capital del Estado de México. A través de redes sociales, aficionados y familiares siguieron de cerca cada partido, celebrando los triunfos y alentando en los momentos complicados.

El título obtenido en Playa del Carmen se suma a la lista de éxitos recientes del deporte toluqueño y reafirma que la ciudad cuenta con atletas capaces de competir al más alto nivel nacional.

Con este resultado, la Selección Toluca 722 regresa a casa como auténtica campeona y con la mira puesta en seguir representando dignamente a la entidad en futuros compromisos.