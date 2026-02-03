Inicia en Naucalpan Jornada de Vacunación y Esterilización quirúrgica para perros y gatos

Naucalpan, Méx.- El Secretario del Ayuntamiento, Erik Morales Velasco, en representación del Presidente Municipal, Isaac Montoya llevó a cabo la primera, de seis, Jornada de Vacunación y Esterilización, quirúrgica de perros y gatos que llevó a cabo en la colonia Las Huertas tercera sección, donde se realizaron, 75 esterilizaciones y se aplicaron 100 vacunas contra la rabia a fin de prevenir enfermedades y fomentar la salud pública.

Morales Velasco, dijo, que estas jornadas se realizan en coordinación con el Gobierno del Estado de México, y el Bienestar integral comunitario.

Explicó, que esta jornada de esterilización y vacunación es la primera de seis que se llevarán a cabo en el municipio, y dos de ellas serán jornadas masivas con una capacidad de hasta 300 esterilizaciones, lo que representa un esfuerzo importante en materia de bienestar animal y salud pública para Naucalpan.

Mencionó que, con las Jornadas de Paz, impulsadas por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se atienden las causas que previenen riesgos y se fortalece el tejido social.

“Este tipo de acciones responden a la visión clara y al compromiso firme de nuestro presidente municipal de atender los temas más prioritarios de Naucalpan con responsabilidad, sensibilidad social y una mirada integral”, dijo en presencia de servidores públicos municipales y estatales, así como de autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno, y de las y los vecinos con sus perritos y gatitos.

Agregó, que con estas jornadas se previenen enfermedades y se fomenta una convivencia más sana y responsable en nuestras colonias. “Este esfuerzo es posible gracias a la coordinación interinstitucional, porque cuando los gobiernos trabajan de manera conjunta, los resultados se multiplican, reconocemos la valiosa participación del personal del Instituto de Salud del Estado de México, así como el acompañamiento de la Secretaría de Bienestar del Estado de México en conjunto con la dirección del Medio Ambiente de Naucalpan”.

Por su parte, el Director de Medio Ambiente, Gustavo García, mencionó que tanto el Gobierno del Estado de México y el Gobierno Municipal, están comprometidos con el bienestar de los seres sintientes que comparten nuestro entorno.

Dijo que la esterilización no solo previene el abandono de animales en las calles, sino que también contribuye efectivamente a la reducción de problemas sanitarios en las calles y fortalece la seguridad pública y también dar una mejor oportunidad de vida a gatos y perros.

Finalmente, destacó que, con las vacunas no solo se protege a las mascotas, sino que también se contribuye a la prevención de epidemias y brotes en la población animal, lo que impacta positivamente en el bienestar de la comunidad de Naucalpan.