UAEMéx–CONAFE impulsan alfabetización e inclusión educativa en comunidades vulnerables

Toluca, Méx.- Con el propósito de fortalecer la vinculación entre la educación superior y los programas de fomento educativo comunitario, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) firmaron un convenio general de colaboración en la Sala de Rectores del Edificio de Rectoría.

Este acuerdo tiene como objetivo impulsar acciones conjuntas orientadas a ampliar la cobertura y elevar la calidad educativa en comunidades vulnerables del Estado de México, promoviendo la inclusión y el acceso equitativo al conocimiento.

Entre las líneas de trabajo previstas destacan el desarrollo de talleres de alfabetización, evaluaciones pedagógicas y proyectos educativos que fortalezcan la sinergia institucional en beneficio de niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

En representación de la rectora de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, Martha Patricia Zarza Delgado, el titular de la Secretaría Académica, Francisco Herrera Tapia, subrayó que este convenio se inscribe en la visión institucional de consolidar una universidad cercana, incluyente y socialmente comprometida con las necesidades de la entidad.

“Cuando las instituciones se articulan, la posibilidad de transformar realidades se multiplica. Este convenio abre nuevas rutas de aprendizaje accesible, equitativo y pertinente, especialmente para quienes más lo necesitan, porque saber leer y escribir no solo abre puertas, sino que transforma destinos familiares y regionales”, enfatizó.

Durante su intervención, la titular de la Dirección de Acompañamiento Estudiantil, Sandra Galván Mares, destacó que esta alianza permitirá fortalecer los programas educativos con enfoque inclusivo y contribuir al desarrollo integral de las comunidades mexiquenses mediante el trabajo colaborativo entre ambas instituciones.

Por su parte, el coordinador Territorial para el Servicio Educativo del CONAFE en el Estado de México, Marco Antonio Reyes Colín, resaltó la relevancia de este convenio para impulsar la alfabetización y garantizar el acceso equitativo a la educación, en consonancia con las prioridades nacionales en materia de fomento educativo.

Con la firma de este convenio, la UAEMéx refrenda su compromiso social y educativo al sumar capacidades institucionales que permitan generar un impacto positivo, sostenido y de largo alcance en las comunidades con mayor rezago educativo del Estado de México.