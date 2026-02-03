Apoya CODHEM a niña afectada por acoso escolar

Toluca, Méx.- Con el objetivo de salvaguardar los derechos humanos y la integridad física y mental de una niña originaria de Villa de Allende, quien era víctima de acoso escolar, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), realizó las gestiones para cambiarla de escuela, recibir atención psicológica, además de que la Comisión continuará con las investigaciones sobre los hechos y verificará que las autoridades escolares establezcan las medidas necesarias para evitar la repetición de estos casos en el plantel.

El organismo defensor, indicó que el caso tuvo lugar en una escuela primaria de Villa de Allende, donde la niña sufría de discriminación por su origen étnico y acoso escolar por una condición médica, por lo que su mamá inició una queja ante la CODHEM en la Visitaduría Adjunta de Temascaltepec.

Posteriormente, por tratarse de una familia de origen indígena y requerir ayuda y orientación especializada, la niña y su madre fueron canalizadas a la Visitaduría Adjunta de Atención a Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, a través de la cual, tras realizar diversas visitas a su domicilio y recabar sus testimonios, se logró gestionar ante la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México que su situación académica fuera regularizada y así garantizar su derecho a una educación libre de violencia.

Asimismo, se les tramitó atención psicológica con el DIF de Villa Victoria y se les canalizó al Instituto Materno Infantil del Estado de México, para que la niña reciba el tratamiento y los estudios necesarios a fin de atender la condición médica que padece, con una especialista en Oftalmología Pediátrica en el Hospital del Niño de Toluca.

Con el fin de impulsar el pleno desarrollo de esta familia, la Comisión estatal de Derechos Humanos también gestionó ante la Secretaría de las Mujeres de la entidad, que la madre de familia fuera incorporada en algún programa para procurar su bienestar económico, por lo que fue invitada a participar en la “Feria de las Mujeres Emprendedoras”, que se llevó a cabo en Jilotepec.

Con estas acciones, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que encabeza Víctor Leopoldo Delgado Pérez, reafirma su compromiso de proteger los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en toda la entidad, a través de mecanismos de respuesta inmediata, cercana y sensible a las problemáticas que les aquejan.