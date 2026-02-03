Detienen a dos hombres por homicidio en Jiquipilco

Jiquipilco, Méx.- Derivado de una alerta por una persona sin vida a causa de disparos de arma de fuego, en la que presuntamente participaron varios individuos, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con la Policía Municipal (PM), detuvieron a dos hombres como probables responsables de los hechos.

Tras emitirse una consigna operativa, efectivos de la Policía Estatal y Municipal desplegaron un operativo de búsqueda para ubicar el automotor en el que se desplazaban los posibles agresores.

La unidad fue localizada momentos después en la comunidad de San Martín Morelos; sin embargo, sus tripulantes no se encontraban en el lugar. Con el apoyo de dos drones de la SSEM, y debido a las condiciones boscosas de la zona, se estableció que los sujetos habrían cambiado de vehículo a uno tipo sedán, el cual fue ubicado en la comunidad de San Diego Alcalá, en el municipio de Temoaya.

En dicho punto se detuvo a Alan “N”, quien presuntamente es integrante de un grupo criminal con orígenes en el estado de Michoacán; en tanto, en San Martín Morelos se logró la aprehensión de José “N”, de 33 años de edad. Ambos sujetos fueron presentados ante las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación legal.

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Número de Emergencias se encuentran a su disposición las 24 horas del día. Puede contactarnos, a través de las redes sociales: Facebook @SS.Edomex y en X @SS_Edomex.