Aumentan ventas de tamales en Candelaria

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Cada 2 de febrero, con motivo del Día de la Candelaria, miles de familias mexicanas se reúnen alrededor de una de las tradiciones gastronómicas más arraigadas del país, se trata de la elaboración y consumo de tamales, lo que representa impulso económico para productores, comerciantes y cocineras tradicionales.

De acuerdo con estimaciones del sector gastronómico y comercial, durante la temporada de la Candelaria se consumen en México más de 500 millones de tamales, lo que genera una derrama económica que supera los 2 mil 500 millones de pesos a nivel nacional.

Esta actividad beneficia principalmente a pequeños negocios familiares, mercados locales y vendedores ambulantes, quienes incrementan sus ventas hasta en un 70 por ciento durante esta fecha.

En el Estado de México, una de las entidades con mayor consumo, la producción de tamales se intensifica desde finales de enero, ya que tan solo en el Valle de Toluca se estima que se comercializan más de 10 millones de piezas, lo que representa ingresos cercanos a los 150 millones de pesos. El precio promedio por tamal oscila entre los 15 y 30 pesos, dependiendo del relleno y la zona.

La cadena productiva involucra a diversos sectores, desde agricultores que producen maíz, chile y hojas de maíz o plátano; molinos; distribuidores de insumos; y cocineras que preservan recetas heredadas por generaciones. “Es una tradición que nos da trabajo todo el año, pero en Candelaria es cuando más se vende.

“Empezamos a preparar desde la madrugada”, comentó María Hernández, tamalera de la zona norte de Toluca, quien además de los tamales tradicionales de salsa verde, roja o dulce, en los últimos años se ha diversificado la oferta con sabores gourmet y opciones veganas, lo que ha ampliado el mercado y atraído a nuevos consumidores.

Esto ha permitido que el oficio se mantenga vigente y rentable, especialmente para mujeres jefas de familia.

La celebración del Día de la Candelaria está ligada también a la Rosca de Reyes, ya que quienes encuentran al “Niño Dios” el 6 de enero asumen el compromiso de ofrecer tamales el 2 de febrero, lo que garantiza una alta demanda.