Reconocemos, valoramos y agradecemos el arduo trabajo de la actual legislatura con un 92% de productividad: LuzMa Hernández Bermúdez

Redacción

Redacción 1 febrero, 2026

1 febrero, 2026 Municipios

Municipios Ecatepec, EdoMéx, Legislatura, productividad

Ecatepec, EdoMéx, Legislatura, productividad 0 Comments

Ecatepec, Méx.- Estamos muy bien representados en el poder legislativo y es de reconocer y presumir el grado de efectividad de cada una de las comisiones, de las mesas de análisis y del cuerpo de diputados y diputadas mexiquenses que con su labor bajo la dirección del presidente de la Junta de Coordinación Política lograron un 92% de avance en el análisis, aprobación e implementación de iniciativas de Ley, presentadas por los diferentes bancadas políticas y por nuestra gobernadora la maestra Delfina Gómez”, enfatizó LuzMa Hernández Bermúdez, presidenta del comité estatal de Morena en el Estado de México.

La dirigente de la 4T en la entidad aseguró que los principales puntos de avance muestran el sentido humanista de la cuarta transformación y destacó que al aprobar reformas clave en materia de seguridad pública, bienestar social y armonización constitucional el Estado de México se pone a la vanguardia en estos rubros.

Fue grato, señaló, escuchar que entre los avances recientes, los más relevantes han sido la aprobación por unanimidad de la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión del Estado de México, que establece un marco legal específico, crea una fiscalía especializada y armoniza el combate a este delito con la normatividad federal, que establece el tipo penal y las sanciones correspondientes.

Nuestro presidente de la JUCOPO fue claro al informar que del 4 de septiembre de 2024 al 12 de enero de 2026, el Congreso local ha aprobado 581 iniciativas en comisiones (lo que representa 36 mensuales) y 100 puntos de acuerdo, lo cual refleja una alta productividad legislativa y un esfuerzo constante por atender temas prioritarios para la entidad, en un contexto de pluralidad política y construcción de consensos.

La 4T, dijo, es la respuesta a la esperanza de un pueblo afectado por décadas de abandono y ahora en este segundo piso reiteramos nuestro agradecimiento al ciudadano por su confianza y apoyo, finalizó LuzMa Hernández.