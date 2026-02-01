Ediles de Ecatepec rinden homenaje al profesor Misael Núñez Acosta

Ecatepec, Méx.- La Comisión Edilicia de Educación, Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Ecatepec rindió homenaje al profesor Misael Núñez Acosta, líder magisterial asesinado el 30 de enero de 1981 en Tulpetlac.

Durante la primera sesión ordinaria de este año de dicha comisión, efectuada el pasado 30 de enero en el andador Diego A. Huanitizin, en San Cristóbal Centro, fue recordado Núñez Acosta en su 45 aniversario luctuoso.

El maestro, quien combatió el charrismo sindical en el magisterio y pugnó por la organización comunitaria, fue ultimado con disparos de arma de fuego cerca de la escuela primaria “Héroes de Churubusco”, en Lomas de Tulpetlac, de la cual era director.

“Su asesinato no fue un hecho aislado: fue un crimen político, un intento de frenar un movimiento que buscaba justicia, democracia y derechos para los trabajadores de la educación”, expresó Angélica Rivero López, cronista municipal.

Agregó: “Su nombre sigue convocando, su ejemplo sigue inspirando, su lucha sigue vigente porque las causas que defendió -la educación pública, la organización comunitaria, la dignidad obrera y la democracia sindical- siguen siendo causas del presente”.

Rivero López dijo que el legado del profesor no se ha perdido y su ejemplo guía a nuevas generaciones de docentes y luchadores sociales.

David Núñez Acosta, hermano de Misael, agradeció al gobierno de Ecatepec por el homenaje a su familiar, que luchó por el derecho de niñas y niños a una educación digna y por la participación de las comunidades en la vida de las escuelas públicas.

“Hoy nos convoca la memoria, ese acto profundamente humano de no permitir que el olvido borre a quienes sembraron dignidad en tiempos difíciles”, aseguró.

En la sesión edilicia participaron el síndico Rafael García Moreno y los regidores Armando Pérez Soria, Zoraida Alcaraz Yáñez, Jonhatan Arellano Banda Treviño y Luis Antonio León Soto, así como Ricardo Becerra Chávez, director del Instituto de Cultura de Ecatepec, y familiares de Núñez Acosta, entre ellos sus hermanos David y Juan Carlos.

García Moreno anunció que propondrán colocar una placa con el nombre de Misael Núñez Acosta en el andador Diego A. Huanitzin, en homenaje al líder magisterial y social.